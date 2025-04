اعتقال أكثر من 200 متظاهر متضامن مع فلسطين خارج بورصة نيويورك- (صور وفيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: قالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 200 متظاهر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، أثناء اعتصام خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثنين.

BREAKING: A group of Jewish-led protesters in Lower Manhattan just stormed the New York Stock Exchange. They’re calling for an end to Israel’s genocide in Gaza and to war profiteering by companies like Raytheon and Lockheed Martin pic.twitter.com/YcjBCJNxFX — Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) October 14, 2024

وهتف المتظاهرون: “دعوا غزة تعيش” و “يسقط الاحتلال” أمام مبنى البورصة التاريخي في مانهاتن السفلى.

وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية لمنظمة “صوت اليهود من أجل السلام”، التي نظّمت المظاهرة: “السبب وراء تواجدنا هنا هو المطالبة بوقف الحكومة الأمريكية إرسال القنابل إلى إسرائيل، والتوقف عن الاستفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، لأن ما حدث خلال العام الماضي هو أن تل أبيب تستخدم القنابل الأمريكية لقتل المجتمعات في غزة، في حين تشهد شركات تصنيع الأسلحة في وول ستريت ارتفاعاً هائلاً في أسعار أسهمها”، وفقاً لوكالة ” أسوشيتد برس”.

HAPPENING NOW: OVER 500 JEWS AND ALLIES SHUT DOWN THE NEW YORK STOCK EXCHANGE FOR GAZA. “GAZA BOMBED, WALL STREET BOOMS. FUND HEALTHCARE, HOUSING, FEMA, NOT GENOCIDE.” @jvplive @jvpliveNY pic.twitter.com/ztCcZPZam8 — Jason Rosenberg (@mynameisjro) October 14, 2024

ولوّح عدد من المتظاهرين المضادين بالأعلام الإسرائيلية، وحاولوا إسكات الهتافات المتضامنة مع فلسطين.

ولم يتمكن أي من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين من دخول مكان الاشتباك، لكن ما لا يقل عن 200 شخص نجحوا في دخول سياج أمني في شارع برود، حيث جلسوا وانتظروا قبيل احتجازهم.

Happening now: “Gaza burns, Wall Street booms! Arms embargo now!” An estimated 500 members of @jvpliveNY have rushed the New York Stock Exchange, chaining themselves to entrances and an exterior fence. Security tried, and failed, to impede the masses. pic.twitter.com/1BBUYuB1DQ — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) October 14, 2024

ورفض متحدث باسم البورصة التعليق على الاحتجاج.

وألقت الشرطة القبض على المتظاهرين واحدا تلو الآخر، وقيدت أيديهم خلف ظهورهم بقيود بلاستيكية، واقتادتهم إلى شاحنات صغيرة.