سياسة | دولي | الولايات المتحدة

اعتقال أكثر من 200 متظاهر متضامن مع فلسطين خارج بورصة نيويورك- (صور وفيديوهات)

14 - أكتوبر - 2024

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: قالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 200 متظاهر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، أثناء اعتصام خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثنين.

وهتف المتظاهرون: “دعوا غزة تعيش” و “يسقط الاحتلال” أمام مبنى البورصة التاريخي في مانهاتن السفلى.

وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية لمنظمة “صوت اليهود من أجل السلام”، التي نظّمت المظاهرة: “السبب وراء تواجدنا هنا هو المطالبة بوقف الحكومة الأمريكية إرسال القنابل إلى إسرائيل، والتوقف عن الاستفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، لأن ما حدث خلال العام الماضي هو أن تل أبيب تستخدم القنابل الأمريكية لقتل المجتمعات في غزة، في حين تشهد شركات تصنيع الأسلحة في وول ستريت ارتفاعاً هائلاً في أسعار أسهمها”، وفقاً لوكالة ” أسوشيتد برس”.

ولوّح عدد من المتظاهرين المضادين بالأعلام الإسرائيلية، وحاولوا إسكات الهتافات المتضامنة مع فلسطين.

ولم يتمكن أي من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين من دخول مكان الاشتباك، لكن ما لا يقل عن 200 شخص نجحوا في دخول سياج أمني في شارع برود، حيث جلسوا وانتظروا قبيل احتجازهم.

ورفض متحدث باسم البورصة التعليق على الاحتجاج.

وألقت الشرطة القبض على المتظاهرين واحدا تلو الآخر، وقيدت أيديهم خلف ظهورهم بقيود بلاستيكية، واقتادتهم إلى شاحنات صغيرة.

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  1. يقول بومر:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 11:34 م

    دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أواخر سبتمبر إلى التلويح بـ”تدمير” إيران إذا ألحقت ضررا بمرشح للانتخابات الأميركية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران

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  2. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 12:19 ص

    نظام الحكم الأمريكي نظام دكتاتوري رجعي يقمع حرية الرأي و حرية التعبير ، و هذا النظام ليس إلا دمية و ألعوبة بيد اللوبي اليهودي

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  3. يقول UK:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 6:58 ص

    الديمقراطية الكذابه وحرية الراءي ذات معايير المزدوجه.
    قالوا ديمقراطية قالوا
    طز فيكم .
    سؤال اين شعوب العربيه والاسلاميه ذات الاحتاجاجات الويكنديه weekends؟؟؟؟
    احتجاجات نهاية الأسبوع مثل مطر الصيف

    رد

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