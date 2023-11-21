اعتقال أمريكي بتهمة توجيه تهديدات وتعليقات معادية للعرب ومنظمة حقوقية فلسطينية

يوتا: أُلقي القبض على رجل من ولاية يوتا ووجهت إليه تهمة توجيه تهديدات لمنظمة حقوقية فلسطينية، مقرها في واشنطن العاصمة، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.

وقال المكتب، في بيان اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إن كيفن بوكانان( 62 عاماً) اتصل بالمنظمة وترك ما لا يقل عن خمس رسائل صوتية في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر كما أدلى بتصريحات معادية للعرب، بما في ذلك “أنا سعيد لأنكم ترفعوا رؤوسكم القبيحة بشأن فلسطين”، وهدد كذلك بأن أعضاء المنظمة “يتم فهرستهم” و”تصويرهم”، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقال بوكانان، وفقاً لوثائق المحكمة: “سنعرف من هي عائلاتكم. وسنعرف أين تعيشون. وسيتم تعقبكم”.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن بوكانان من منطقة تويلي بولاية يوتا قد أدلى بتعليقات معادية للإسلام.

وهو متهم بالتهديد بحرق القرآن الكريم .

ووفقاً لبيان وزارة العدل ، قال المتهم إنه يأمل أن “يتم اغتصاب زوجات وأطفال أعضاء التنظيم وقطع رؤوسهم”.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن بوكانان متهم بـ “نقل رسالة عبر التجارة بين الولايات تتضمن تهديدًا بإيذاء شخص آخر”.

وفي حالة إدانته فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.