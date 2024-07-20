اعتقال أمريكي في فلوريدا بتهمة التهديد بقتل ترامب ونائبه فانس

فلوريدا- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات الأمريكية رجلاً في ولاية فلوريدا ووجهت له اتهامات بشأن تهديدات مزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، السيناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس .

وتم إلقاء القبض على مايكل إم وايزمان يوم الجمعة بتهمة توجيه تهديدات مكتوبة بالقتل، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة جوبيتر في فلوريدا.

وجاء في البيان: “بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على فيسبوك، وجد محققو شرطة جاكسونفيل أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد مرشح الحزب الجمهوري ترامب للرئاسة ونائبه فانس . “كما تم توجيه تهديدات تتعلق بالأذى الجسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس”.

ولم تقدم الشرطة مزيدًا من التفاصيل بشأن وايزمان.

ويأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى التدقيق في جهاز الخدمة السرية والمخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.