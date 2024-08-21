اعتقال العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين خارج القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو- (فيديوهات)

شيكاغو- “القدس العربي”: اعتقلت شرطة مدينة شيكاغو العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين بعد اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج خارج القنصلية الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وقالت نقابة المحامين الوطنية في شيكاغو إن 72 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال تلك الاحتجاجات، في حين قال قائد شرطة شيكاغو لاري سنيلينج إن 56 شخصا، بينهم ثلاثة صحافيين، اعتقلوا بعد رفضهم الامتثال لأوامر تفريق متعددة.

وقالت شرطة شيكاغو إن ثلاثين شخصا تم استدعاؤهم بسبب السلوك غير المنضبط – خرق السلام، و13 بسبب السلوك غير المنضبط – الفشل في الامتثال لأمر قانوني بالتفرق، وشخص واحد بسبب السلوك غير المنضبط – الفشل في طاعة الشرطة، وثلاثة آخرين بسبب مقاومة الشرطة.

وتم توجيه اتهامات إلى تسعة آخرين بارتكاب جنح.

وقد تم نقل العديد من المعتقلين إلى مقر المنطقة 3، حيث قامت الشرطة بإطلاق سراح المعتقلين واحدا تلو الآخر تدريجيا يوم الأربعاء.

وبحلول ظهر الأربعاء، مثل 13 شخصا أمام القاضي.

وقد تحولت المظاهرة إلى اشتباك مع الشرطة، مساء الثلاثاء، خارج القنصلية الإسرائيلية في برج أكسنتشر.

وحاول حشد من نحو 200 متظاهر اختراق صف دراجات نارية للشرطة. وتمكن مئات من ضباط شرطة شيكاغو المزودين بمعدات مكافحة الشغب ودروع الوجه والهراوات من السيطرة على الصف وحاصروا المجموعة.

وحاول المتظاهرون مرة أخرى الاشتباك مع الشرطة، ولكن بدلا من ذلك تم توجيههم إلى وسط المدينة بواسطة حواجز الدراجات.

وقال أحد المحتجين الذين تم اعتقالهم: “كان رجال الشرطة مصطفين على جانبي الطريق. وكانوا يدفعون الجميع في اتجاهين متعاكسين؛ لذا كان الجميع متجمعين في مكان واحد. كان هناك صحافيون؛ وكان هناك محتجون. وكان الجميع يتعرضون للهجوم من قبل الشرطة. كانت الشرطة تدفع الناس وتهاجمهم بمعدات مكافحة الشغب”.

وقال متظاهرون إنهم ينتقدون تعامل الإدارة الحالية مع الحرب على غزة، ويريدون من الزعماء الديمقراطيين في المؤتمر الوطني الديمقراطي أن يستمعوا إلى مخاوفهم.

وقالوا “نريد نهاية للإبادة الجماعية، وليس شخصًا جديدًا يقود الإبادة الجماعية”.

وتم القبض على شخصين ونقلهما إلى المستشفيات بسبب إصابات طفيفة، بينما لم يتم نقل ضابطين مصابين إلى المستشفيات.

وزعم نائب عمدة شيكاغو جارين جيتوود إن المظاهرة تشكل خطرا على المدينة وسكانها، وأضاف أن المعتقلين كانوا يسعون على وجه التحديد إلى التسبب في الأذى والفوضى.

وقال جيتوود “نحن نرحب بالاحتجاجات؛ نرحب بالاحتجاجات السلمية. لكن الليلة الماضية لم تكن كذلك”.

وسخر العديد من المعلقين من تصريحات نائب عمدة شيكاغو، فالمدينة معروفة بفشلها التام في القضاء على الجرائم المتصاعدة والعنف والفوضى، وقالوا إن الخطر في المدينة لم يأت بالتاكيد من احتجاجات سلمية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم ليلة الثلاثاء ولا يزالون قيد الاحتجاز.

وقال محامون تم تعيينهم لتمثيل المحتجين إن معظم حالاتهم تمت معالجتها وإطلاق سراحهم ليلة الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، دون الحاجة إلى المثول أمام قاض.

ومن المتوقع أن تتجه مظاهرة في يونيون بارك نحو المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الأربعاء بتنظيم من تحالف شيكاغو من أجل العدالة في فلسطين

ومن المتوقع أيضًا تنظيم مسيرة إلى بارك 578 بالقرب من مركز يونايتد، حيث يقام المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وفي يوم الاثنين، اخترق بعض المتظاهرين السياج المحيط الخارجي للمؤتمر الوطني الديمقراطي .