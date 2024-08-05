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اعتقال امرأة أمريكية بتهمة تهديد ترامب بالقتل وحمل سلاح ناري بشكل غير قانوني

5 - أغسطس - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: ألقت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن القبض على امرأة من ولاية تكساس بتهمة توجيه تهديدات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وحمل سلاح ناري بشكل غير قانوني يوم الجمعة.

وتم القبض على المرأة، كريستينا مونتويا، بعد سفرها إلى عاصمة البلاد.

وقد تم إخطار الشرطة عنها أولاً من قبل جهاز الخدمة السرية، وفقًا لشرطة العاصمة .

وقالت الشرطة في بيان “من خلال تحقيقات المحققين، تم القبض على كريستينا مونتويا البالغة من العمر 41 عاما من سان أنطونيو بولاية تكساس، مع اتهامات بحمل مسدس دون ترخيص وحيازة سلاح ناري غير مسجل والتهديد ضد رئيس سابق”.

وقالت السلطات إن تهديدات مونتويا ضد ترامب بدأت في 20 يوليو/تموز.

وحددت الشرطة سيارة المرأة واستعادت مسدسا من طراز Smith & Wesson M&P Shield ومخزنا وقفل مسدس، وفقا لتقرير الشرطة.

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من محاولة توماس ماثيو كروكس اغتيال ترامب في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا. ونجا ترامب بأعجوبة من الهجوم، حيث أصيب برصاصة في أذنه.

وتخضع محاولة الاغتيال حاليًا لتحقيقات متعددة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية والكونغرس.

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