سياسة | دولي

اعتقال امرأة في السويد بعد تصديها لعملية حرق القرآن- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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كوبنهاغن: اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وكشفت لقطات مصورة تداولتها  وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وأشعل الرجل ويدعى سلوان موميكا (37 عاما)، مع متظاهر آخر النار في القرآن أو دنسوه عدة مرات في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة احتجاجات غاضبة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وشهدت الدنمارك المجاورة للسويد العديد من أعمال الإسلاموفوبيا في الأسابيع الأخيرة.

وقامت جماعات تسعى إلى استفزاز المسلمين بعمليات لحرق القرآن.

يشار إلى أن السلطات في كلا البلدين تتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات في إطار حرية التعبير وتعتبرها عمليات قانونية.

ودعا تنظيم القاعدة الإرهابي مؤخرا إلى شن هجمات بعد حرق القرآن.

ورفعت السويد، أمس الخميس، حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى للمرة الأولى منذ عام 2016.

(د ب أ)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أغسطس 18, 2023 الساعة 6:14 م

    حماية الشرطة تعني المشاركة !
    شُلت الأيادي , كما شُلت كرامة طغاتنا الجبناء !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول صدى الوديعة المقدسة:
    أغسطس 18, 2023 الساعة 6:21 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اعتِقلتْ المرأة عند إطفائها الحريق! الذي أصبح ممنوعا في السويد عندما يكون القرآن الكريم الهدف كم انت وقحة ايتها السويد المجرمة و ستربن العجب من كرامات محمد وآل محمد عليهم السلام

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 18, 2023 الساعة 6:24 م

    كانوا (بعض الاستشراق والإعلام) يروجون كتبا وقصصا لنساء يفعلن ما يروق لهم في بلادنا (فنانة تجسيدية، راقصة بالعامية) مثلا تؤلف رواية استعطاف الخ. والآن أصبحت النساء يحاددن ويقاومن ليبراليتهم المنافقة وذات الأوجه والمكاييل العديدة. تحية لمن كشفن أنياب الذئب ولم ينافقن!

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