اعتقال امرأة في السويد بعد تصديها لعملية حرق القرآن- (فيديو)

كوبنهاغن: اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

المتطرف سلوان موميكا يحرق القرآن الكريم مجدداً أمام البرلمان السويدي تحت حماية الشرطة، التي اعتدت على امرأة حاولت منع هذا التصرف. pic.twitter.com/jJHEYxT0kl — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) August 18, 2023

وأشعل الرجل ويدعى سلوان موميكا (37 عاما)، مع متظاهر آخر النار في القرآن أو دنسوه عدة مرات في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة احتجاجات غاضبة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وشهدت الدنمارك المجاورة للسويد العديد من أعمال الإسلاموفوبيا في الأسابيع الأخيرة.

وقامت جماعات تسعى إلى استفزاز المسلمين بعمليات لحرق القرآن.

يشار إلى أن السلطات في كلا البلدين تتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات في إطار حرية التعبير وتعتبرها عمليات قانونية.

ودعا تنظيم القاعدة الإرهابي مؤخرا إلى شن هجمات بعد حرق القرآن.

ورفعت السويد، أمس الخميس، حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى للمرة الأولى منذ عام 2016.

(د ب أ)