سياسة | دولي | الولايات المتحدة

اعتقال امرأة من أصول عربية بتهمة الهجوم على “مركز يهودي” في إنديانا بوليس

منذ 60 دقيقة

رائد صالحة
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إنديانا بوليس- “القدس العربي”: قالت إدارة شرطة مدينة إنديانا بوليس إنها اعتقلت امرأة بعد أن قادت سيارتها إلى مبنى اعتقدت بأنه مدرسة يهودية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لتقرير الشرطة، فقد تم إستدعاء الضباط إلى المبنى حوالي الساعة 11:30 مساء يوم الجمعة للتحقيق في جريمة كراهية محتملة.

وأفادت الشرطة بأنها عثرت على ربى المغثة (34 عاما) التي قادت سيارتها إلى داخل المبنى بينما كان هناك العديد من البالغين بالداخل.

ووصفت الشرطة المغثة بالإرهابية بحسب قناة فوكس 59 على الرغم من حرص الشرطة في حوادث مماثلة بعدم التسرع باستخدام تهمة “جريمة كراهية” أو استخدام كلمة “إرهابي” عندما يكون الضحية من المسلمين.

وزعم ضباط الشرطة أن المغثة أخبرتهم بأنها كانت تشاهد التغطية الإخبارية “للحرب بين إسرائيل وحماس” على شاشة التلفزيون، وقالت لهم إنهم شعرت بالإهانة من الرمز العبري الموجود على المبنى الخارجي- لذلك قررت مهاجمة المبنى.

وقالت الشرطة إن المغثة تحدثت، ايضاً، عن أهلها في فلسطين.

وزعم مركز الجالية اليهودية في المنطقة أن الهجوم لم يستهدف في الواقع منشأة يهودية، بل كان هناك خطأ في تحديد هوية المبنى.

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