اعتقال امرأة من شيكاغو هددت بإطلاق النار على ترامب وابنه

واشنطن: قال مكتب المدعي العام في مدينة شيكاغو الأمريكية إن امرأة اعتُقلت، الإثنين، بتهمة إرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب ونجله بارون.

وقُدمت شكوى رسمية ضد تريسي ماري فيورنزا (41 عاماً)، هذا الشهر، بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

ووفقاً للشكوى، كتبت فيورنزا، في رسالة بالبريد الإلكتروني، في مايو أيار، تقول: “سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسنح لي!”.

وأُرسل البريد الإلكتروني إلى رئيس مؤسسة تعليمية لم تكشف هويته في مقاطعة بالم بيتش، حيث يوجد مقر إقامة ترامب الرئيسي.

وجاء في الشكوى أن المرأة أرسلت، في يونيو حزيران، رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني تهدد فيها ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيساً في عام 2024، وابنه.

(رويترز)