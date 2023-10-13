اعتقال برلمانية أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بتهمة جلب سلاح إلى مظاهرة تضامنية مع فلسطين

نيويورك- “القدس العربي”: قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك يوم الجمعة إنها ألقت القبض على برلمانية جمهورية في مجلس المدينة بعد أن شوهدت بمسدس بارز من بنطالها في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في منطقة بروكلين.

وأكدت السلطات أنه تم احتجاز إينا فيرنيكوف ( 39 عامًا) في حوالي الساعة الثالثة صباحًا ووجهت إليها تهمة حيازة سلاح ناري بعد مظاهرة أمس في كلية بروكلين، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وقالت شرطة نيويورك :”كانت عضوة المجلس في الموقع تراقب مظاهرة مؤيدة لفلسطين ، وأثناء قيامها بذلك، شوهدت عضوة المجلس ومؤخرة سلاح ناري (مسدس) تبرز من الجزء الأمامي من سروالها”.

وأضافت “تم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الصور التي التقطها أفراد مختلفون في مكان الحادث”.

وأضافت شرطة نيويورك أن فيرنيكوف، التي تمثل جنوب بروكلين، سلمت نفسها فيما بعد إلى الشرطة “وتم تسليم سلاحها الناري (المرخص لها بحيازته) ورخصة الترخيص الخاصة بها”.

وأكدت الشرطة أنه “لم يتعرض أي شخص في أي وقت من الأوقات للتهديد أو الإصابة نتيجة لحيازتها السلاح الناري في الاحتجاج السابق”.