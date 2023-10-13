منوعات | أبيض و أسود

اعتقال برلمانية أمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بتهمة جلب سلاح إلى مظاهرة تضامنية مع فلسطين

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
حجم الخط
0

نيويورك- “القدس العربي”: قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك يوم الجمعة إنها ألقت القبض على برلمانية جمهورية في مجلس المدينة  بعد أن شوهدت بمسدس بارز من بنطالها في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في منطقة بروكلين.

وأكدت السلطات أنه تم احتجاز إينا فيرنيكوف ( 39 عامًا) في حوالي الساعة الثالثة صباحًا ووجهت إليها تهمة حيازة سلاح ناري بعد مظاهرة أمس في كلية بروكلين، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وقالت شرطة نيويورك :”كانت عضوة المجلس في الموقع تراقب مظاهرة مؤيدة لفلسطين ، وأثناء قيامها بذلك، شوهدت عضوة المجلس ومؤخرة سلاح ناري (مسدس) تبرز من الجزء الأمامي من سروالها”.

وأضافت “تم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الصور التي التقطها أفراد مختلفون في مكان الحادث”.

وأضافت شرطة نيويورك أن فيرنيكوف، التي تمثل جنوب بروكلين، سلمت نفسها فيما بعد إلى الشرطة “وتم تسليم سلاحها الناري (المرخص لها بحيازته) ورخصة الترخيص الخاصة بها”.

وأكدت الشرطة أنه “لم يتعرض أي شخص في أي وقت من الأوقات للتهديد أو الإصابة نتيجة لحيازتها السلاح الناري في الاحتجاج السابق”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في نيويورك احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة – (صور)
منذ ساعتين
إلهان عمر: تهجير أكثر من مليون شخص من غزة هو تطهير عرقي- (تغريدة)
منذ ساعتين
السيناتور مينينديز يواجه تهمة جديدة بالعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية
12 - أكتوبر - 2023
رشيدة طليب تتعرض لهجوم من اللوبي الصهيوني بسبب رفعها العلم الفلسطيني بالكونغرس وعدم انتقاد حماس
12 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية