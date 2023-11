اعتقال تسعة أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في فرانكفورت- (صور وفيديو)

فرانكفورت: قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت تسعة أشخاص خلال مسيرة ومظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة فرانكفورت يوم الجمعة.

وأضافت الشرطة مساء الجمعة إنها تجري تحقيقات مع المعتقلين للاشتباه في تورطهم في جرائم تشمل التحريض على الكراهية واستخدام رموز غير دستورية.

وشارك نحو 850 شخصا في المظاهرة في وسط مدينة فرانكفورت التي نظمت تحت شعار “وقف إطلاق النار في غزة”.

ورفعت امرأة لافته تصور علم إسرائيل في صفيحة قمامة، وكتب عليها “حافظوا على نظافة العالم”.

وضبطت الشرطة اللافتة واتهمت المرأة بالاشتباه في التحريض على الكراهية.

(د ب أ)

Hundreds of protesters marched through the streets of Frankfurt on Friday to express their support for Palestine.#GazaGenocide pic.twitter.com/oSoSpNlk0c

— Palestine Highlights (@PalHighlight) November 4, 2023