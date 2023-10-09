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اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء بعد احتجاجات خارج السفارة الإسرائيلية في لندن- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن:  ألقت شرطة لندن القبض على ثلاثة أشخاص في وسط المدينة، الإثنين، شاركوا في مظاهرات خارج السفارة الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم على المستعمرات الإسرائيلية وتصاعد الصراع على امتداد الحدود مع غزة في الأيام القليلة الماضية.

وقالت شرطة العاصمة إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على عامل طوارئ وإحداث أضرار بدوافع عنصرية وحيازة سلاح هجومي.

وقالت الشرطة إنها جمعت أدلة وتجري تحقيقات لتحديد هوية ومكان المشتبه في تورطهم في تدمير أحد المباني أثناء الاحتجاجات في شارع كينزنجتون هاي ستريت والقبض عليهم.

(وكالات)

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