اعتقال ثلاثة لاعبين من ريال مدريد بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

مدريد: قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت على الأقل ثلاثة من اللاعبين الشبان في نادي ريال مدريد لم تكشف عن أسمائهم بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.

وتأتي الاعتقالات في فترة صعبة تعيشها كرة القدم الإسبانية وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بعد مزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو في فمها دون رغبتها خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة كونفدنسيال في وقت سابق نقلا عن مصادر أن المعتقلين هم ثلاثة لاعبين من أكاديمية الشباب والفريق الرديف والفريق الثالث وأن القضية ترجع إلى شكوى قدمتها والدة الضحية القاصر للشرطة في السادس من سبتمبر/ أيلول في جزر الكناري.

وبحسب التقرير، فإن المتورط الرئيسي في القضية هو لاعب في الفريق الثالث للنادي الإسباني ذكرت مزاعم أنه سجل علاقته الجنسية مع الضحية (16 عاما). وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية أن العلاقة كانت بالتراضي.

وذكرت صحيفة كونفدنسيال ومحطة كادينا سير أن اللاعبين الآخرين شاركا الفيديو دون موافقة القاصر عبر تطبيق المراسلة عبر الهاتف المحمول واتساب.

وذكرت التقارير أن الثلاثة اعتقلوا صباح اليوم الخميس في مدريد للاشتباه في ارتكابهم جناية تعرف في القانون الجنائي الإسباني بأنها “إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية”.

(رويترز)