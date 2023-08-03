اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن قومي والصين

واشنطن: نقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين.

وأضاف التقرير أن بحارا عمره 22 عاما على قوة سفينة في سان دييغو اعتُقل أمس الأربعاء في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.

وذكر التقرير أن بحارا آخر اعتُقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا إلى الشمال من لوس أنجليس واتُهم بالتآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق اليوم الخميس.

(رويترز)