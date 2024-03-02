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اعتقال جندي أمريكي سابق في قضية قتل ألمانية عام 1978

2 - مارس - 2024

محكمة ألمانية

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شتوتغارت: احتجزت السلطات مواطناً أمريكياً (66 عاماً) في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ربطته بصمة مطابقة بحادث قتل  امرأة في ألمانيا، عام 1978، ولم يتم حلّه منذ فترة طويلة.

وكان الرجل متمركزاً في ألمانيا كجندي أمريكي شاب في الوقت الذي قتلت فيه امرأة (35 عاماً) في شقتها، في 11 حزيران/ يونيو 1978، بأكثر من 30 طعنة في بلدة لودفيجسبورغ في جنوب غرب ألمانيا.

ولم تكشف السلطات الألمانية عن اسم الجندي السابق، تماشياً مع قواعد الخصوصية في البلاد.

واتهمه محققون ألمان بالقتل. وطلب ممثلو الادعاء في شتوتغارت تسليم المشتبه به إلى ألمانيا لمحاكمته بتهمة القتل.

وقالت الشرطة إنه تم إحراز تقدم جديد في التحقيق في القضية الغامضة، بدءاً من عام 2020، من خلال التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، بما في ذلك مقارنات الحمض النووي وغيرها من القرائن.

وألقي القبض على المشتبه به في الولايات المتحدة، في 13 شباط/فبراير الماضي، حيث تم احتجازه في انتظار إجراءات طلب التسليم.

(د ب أ)

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