اعتقال رجلين في لندن بقضية الاعتداء على صحافي بريطاني إيراني

لندن: قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجلين رومانيين فيما يتعلق بطعن صحافي يعمل لدى مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في مارس/ آذار الماضي.

وأصيب الصحافي البريطاني الإيراني بوريا زيراتي الذي يعمل لقناة إيران إنترناشونال بجروح في ساقه، إثر الاعتداء الذي وقع بالقرب من منزله في ويمبلدون جنوب غرب لندن.

وقادت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق وسط مخاوف من أن يكون قد استهدف بسبب عمله في شبكة الأخبار التلفزيونية التي تنتقد الحكومة الإيرانية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن نانديتو باديا (19 عاما)، وجورج ستانا (23 عاما)، وجهت إليهما تهم الاعتداء بقصد التسبب في أذى جسدي خطير وإلحاق إصابة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الرجلين احتجزا في مطار هيثرو اليوم الثلاثاء بعد وصولهما على متن رحلة قادمة من رومانيا. وأضافت الشرطة أن من المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت السلطات الرومانية اعتقلتهما في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، وأعادتهما إلى بريطانيا عن طريق وحدة التسليم الوطنية.

وأصدرت الشرطة البريطانية ومسؤولو أمن وسياسيون تحذيرات بشأن ما يقولون إنه استخدام إيران المتزايد لمجرمين بالوكالة عنها لتنفيذ هجمات في الخارج. وترفض طهران هذه الاتهامات.

وقالت هيلين فلاناجان من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية “كان تحقيقا طويل الأمد، وأشعر بالرضا لأننا وصلنا إلى مرحلة تم فيها الآن توجيه الاتهام إلى رجلين وسيواجهان المحاكمة هنا في بريطانيا”.

وأضافت “الآن بعد أن أصبحت الإجراءات الجنائية مفعلة بالكامل هنا في بريطانيا، فإنني أستمر في مطالبة الناس بعدم التكهن بشأن القضية أو الدافع حتى تأخذ عملية العدالة الجنائية مجراها”.

(رويترز)