لايف ستايل | مجتمع

اعتقال رجل في أستراليا لدوره المزعوم في تهريب 237 كيلوغراما من عقار للنشوة

16 - نوفمبر - 2024

عقار مثيلين ديوكسي – ميثامفيتامين (إم دي إم إيه)

حجم الخط
1

سيدني: ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية السبت أنها ألقت القبض على رجل، بسبب ما يزعم عن دوره في ترتيب استيراد 237 كيلوغراما من عقار النشوة مثيلين ديوكسي – ميثامفيتامين (إم دي إم إيه).

وقالت الشرطة الأسترالية إن التحقيق بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد أن أجرى ضباط قوة الحدود الأسترالية تفتيشا روتينيا لحاوية شحن قادمة من ألمانيا إلى أستراليا.

وقالت السلطات إن الشحنة، التي تم الإعلان عنها كذبا أنها قطع غيار سيارات جديدة، كانت تحتوي على 237 كيلوغراما من عقار (إم دي إم إيه) مخبأ في 12 صندوقا.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، لدى عودته إلى استراليا، في مطار سيدني الدولي الجمعة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي الفاير:
    نوفمبر 17, 2024 الساعة 12:11 ص

    ما يتم ضبطه رغم أنه كثير جدا. الا أنه لا يشكل سوى ٥ بالمئة من الكميات التي تدخل البلاد . حسب احصائية مكافحة الجريمة في امريكا،استراليا،انجلترا،والسعودية،

    رد

أخبار ذات صلة

أستراليا تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين تحت 16 عاما
7 - نوفمبر - 2024
ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي
4 - نوفمبر - 2024
مشاجرة كلامية بين المغني توم يورك ومتفرج مؤيد للفلسطينيين خلال حفلة في أستراليا- (فيديو)
31 - أكتوبر - 2024
أستراليا تشتري صواريخ أمريكية متطورة بقيمة 4.7 مليارات دولار
22 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية