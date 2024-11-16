اعتقال رجل في أستراليا لدوره المزعوم في تهريب 237 كيلوغراما من عقار للنشوة

سيدني: ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية السبت أنها ألقت القبض على رجل، بسبب ما يزعم عن دوره في ترتيب استيراد 237 كيلوغراما من عقار النشوة مثيلين ديوكسي – ميثامفيتامين (إم دي إم إيه).

وقالت الشرطة الأسترالية إن التحقيق بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد أن أجرى ضباط قوة الحدود الأسترالية تفتيشا روتينيا لحاوية شحن قادمة من ألمانيا إلى أستراليا.

وقالت السلطات إن الشحنة، التي تم الإعلان عنها كذبا أنها قطع غيار سيارات جديدة، كانت تحتوي على 237 كيلوغراما من عقار (إم دي إم إيه) مخبأ في 12 صندوقا.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، لدى عودته إلى استراليا، في مطار سيدني الدولي الجمعة.

(د ب أ)