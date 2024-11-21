اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك بهدف “إعادة تشكيل وضبط” الحكومة الأمريكية

نيويورك- “القدس العربي”: أُلقي القبض على رجل من ولاية فلوريدا يوم الأربعاء، بسبب مخطط مزعوم لتفجير بورصة نيويورك للأوراق المالية، بهدف “إعادة تشكيل و ضبط” الحكومة الأمريكية، وفقًا لوثائق غير مختومة.

ووُجهت إلى هارون عبد المالك ينر، المقيم في جنوب فلوريدا، تهمة محاولة استخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع لتدمير أو إتلاف “مبنى يستخدم في التجارة بين الولايات أو التجارة الأجنبية”، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا هيل” من وثائق المحكمة.

وبدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق مع ينر في فبراير/ شباط الماضي، بعد تلقيهم معلومات تفيد بأنه كان يخزن مخططات القنابل في وحدة تخزين غير مقفلة في كورال سبرينغز بولاية فلوريدا. وبعد الحصول على أمر تفتيش، عثر عملاء مكتب التحقيقات على “رسومات لصنع القنابل، وساعات عديدة مزودة بمؤقتات، ولوحات دوائر إلكترونية وأجهزة إلكترونية أخرى” يمكن استخدامها لصنع متفجرات، وفقًا للشكوى الجنائية.

وقال ينر لمسؤولي إنفاذ القانون في أوائل مارس/ آذار الماضي إنه حاول سابقًا الانضمام إلى “جماعة متطرفة محلية”، ولديه خبرة في صنع “الصواريخ” و”القنابل”. كما أخبر العملاء أنه فكر في الانضمام إلى تنظيم داعش والقتال من أجلهم عام 2015 في العراق، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه اعتقد أن التنظيم لن ينتهي به الأمر إلى تحقيق “أهدافهم”، وفقًا للشكوى.

وأخبر أحد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتخفين أنه يريد نشر وتفجير جهازه البدائي في بورصة نيويورك. وكان التاريخ المستهدف لتنفيذ التفجير هو 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، راغبًا في “إعادة تشغيل” و/أو “إعادة ضبط” حكومة الولايات المتحدة.

وعند زرع العبوة الناسفة، خطط ينر لارتداء زي تنكري وتسجيل رسالة لإرسالها إلى وسائل الإعلام، قائلاً إن الانفجار “كان مثل قنبلة نووية صغيرة”، وأن “أي شيء خارج المبنى سوف يتم مسحه”، و”أي شيء في الداخل سوف يُقتل”، بحسب ما ذكره المقيم في فلوريدا، وفقًا للشكوى.

وفي الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، سجل ينر عدة تسجيلات صوتية، ويُزعم أنه ناقش إرسالها إلى قناة إن بي سي نيوز في نفس اليوم أو بعد يوم واحد من التفجير. وفي ذلك الوقت، يُزعم أنه قال لعميل سري: “أشعر وكأنني بن لادن”، وفقًا للمحققين.