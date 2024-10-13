اعتقال رجل من لاس فيغاس بحوزته سلاح بالقرب من تجمع انتخابي لترامب بكاليفورنيا

لاس فيغاس- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات الأمريكية رجلاً من مدينة لاس فيغاس، وبحوزته سلاح محمل بالذخيرة، يوم السبت، عند نقطة تفتيش بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد في بيان صحفي يوم الأحد، إن ترامب لم يكن في خطر.

وأوقف ضباط في تجمع ترامب في كوتشيلا سائق سيارة رياضية سوداء، حُدّدت هويته باسم فيم ميلر (49 عامًا).

وعثر الضباط على بندقية ومسدس ومخزن كبير السعة بشكل غير قانوني في مركبة ميلر، وفقًا للبيان.

وقالت إدارة الشرطة إنه ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث، ووجهت له تهمة حيازة سلاح ناري محمل وحيازة مخزن كبير السعة.

وقال تشاد بيانكو، قائد شرطة مقاطعة ريفرسايد، لمجموعة “أخبار جنوب كاليفورنيا”، إن محاولة اغتيال أخرى ربما أُحبطت بالاعتقال.

وقال بيانكو لمجموعة الأخبار، بحسب تقرير في صحيفة “بريس إنتربرايز”، إن ميلر عضو في مجموعة مناهضة للحكومة ذات ميول يمينية.

لكن ميلر قال للمجموعة الإخبارية إنه من أنصار ترامب، وكان مدعوًا إلى الحدث. وأضاف أنه أخبر الضباط أنه كان يحمل أسلحة نارية في سيارته، على الرغم من أنهم “نهبوا” سيارته الرياضية، مؤكدًا أنه تم شراء الأسلحة بشكل قانوني.