اعتقال رجل من ولاية نيو هامبشاير بتهمة تهديد المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي بالقتل

واشنطن- “القدس العربي”: يواجه رجل من ولاية “نيو هامبشاير” اتهامات اتحادية بعد أن هدد بقتل المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، فيفيك راماسوامي، وفقاً لإفادة خطية تم تقديمها يوم السبت .

وقد تم إرسال التهديدات في رسائل نصية إلى حملة راماسوامي، التي نبهت السلطات.

وعلى الرغم من أن الإفادة الخطية حذفت اسم المرشح المعني، إلا أن تريشيا ماكلولين، كبيرة مستشاري راماسوامي، أكدت أنّ الأمر يتعلق براماسوامي.

تايلر أندرسون متهم بنقل تهديد عبر الولايات بإصابة شخص آخر بعد أن أرسل رسالة نصية لحملة راماسوامي مفادها أنه سيقتل المرشح عن الحزب الجمهوري، البالغ من العمر 38 عامًا، إضافة إلى من يحضر الحدث الانتخابي.

وقالت السلطات إنّ التهديد جاء بعد أن تلقى المشتبه به رسالة نصية من حملة راماسوامي تدعوه إلى الحدث.

ورد أندرسون على الدعوة عبر رسالة نصية “عظيم جداً، فرصة أخرى لي لتفجير عقل (المرشح)، وفقًا لملف المحكمة، متبوعة برسالة أخرى تقول: “سأقتل كل من يحضر ثم أنكل بجثثهم”.

وزعمت الإفادة الخطية أن أندرسون أرسل، أيضاً، رسائل تهديد لمرشح آخر، ولم تحدده.

وكتب أندرسون رداً على حملة مرشح آخر “رائع، الآن أعرف إلى أين أذهب حتى أتمكن من تفجير رأس ذلك الوغد!”، وفقًا للقطة الشاشة المقدمة في الإفادة الخطية.

وأشارت الإفادة الخطية إلى أنه تم القبض على أندرسون وتم نقله إلى قسم شرطة دوفر يوم السبت.

وقالت إنّ رجل “نيو هامبشاير” اعترف بأنه هدد حملة راماسوامي وأنّ عدة حملات أخرى تلقت تهديدات منه أيضاً.