اعتقال روسي في أمريكا بتهمة التصدير غير القانوني لتقنيات مسيرات إلى روسيا

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى الاثنين إلقاء القبض على روسي يقيم في ساراسوتا بولاية فلوريدا بتهم التهريب وغسل الأموال والتصدير غير القانوني لتقنيات إلى روسيا يمكن استخدامها في إنتاج طائرات مسيرة.

ونقلت وزارة العدل في بيان على موقعها الإلكتروني أن لائحة الاتهام ذكرت أنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 اشترى دينيس بوستوفوي (44 عاما) وصدّر بشكل غير قانوني مكونات إلكترونية دقيقة لها تطبيقات عسكرية ويمكن استخدامها في الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وقال المدعي العام الأمريكي ماثيو جريفز في البيان “وفقا للائحة الاتهام، قام هذا المتهم بتصدير تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج إلى روسيا بشكل غير قانوني بما يمكن أن يعزز قدراتها على شن حربها غير المبررة ضد أوكرانيا”.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تطبيق تيليجرام إنها على علم بإلقاء القبض على بوستوفوي لكنها لم “تتلق أي إشعار رسمي بالاعتقال من وكالات إنفاذ القانون المحلية”.

وذكرت الوزارة أن بوستوفوي عمل من خلال شبكة من الشركات في روسيا وهونغ كونغ على شراء مكونات من موزعين أمريكيين وشحنها إلى روسيا باستخدام وجهات وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية للشحنات.

(رويترز)