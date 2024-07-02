سياسة | عربي | مصر

اعتقال زوجة مدير منتخب مصر لكرة القدم بعد سخريتها من انقطاع التيار الكهربائي- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

المدير الفني لمنتخب كرة القدم المصري حسام حسن

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة- “القدس العربي”: قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا حقّقت مع دانا آدم، زوجة مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، في القضية رقم 1810 لسنة 2024، ووجّهت لها اتهامات بنشر أخبار كاذبة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن قوات الأمن المصرية اعتقلت دانا بعد تداول منشورات وتصريحات لها تنتقد فيه الأوضاع في مصر، بما في ذلك الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وغلاء الأسعار، وصعوبة الحياة في البلاد.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما قالت إنه سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية بشكل واسع ومنهجي، ما يؤدي إلى القبض على من يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي.

وكانت زوجة المدير الفني لمنتخب كرة القدم المصري حسام حسن قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لها تسخر فيها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنتقد السياسات الاقتصادية والأوضاع في مصر.

في المقابل، نشر حسام حسن تدوينة على حسابه في فيسبوك، الأحد، هنّأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكتب: ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وقد أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن.

وترددت أنباء عن قيام حسام حسن بتطليق زوجته عقب الانتقادات التي وجهها أنصار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لها واتهامها بالسخرية من السيسي.

وتولى حسام حسن (57 عاماً) مسؤولية تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في فبراير/ شباط الماضي، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

ومع تولي حسام حسن إدارة المنتخب المصري، قبل أشهر، نشرت دانا آدم، فيديو تؤكد فيه أنها زوجته منذ عام 2015، وأنه حصل انفصال بينهما لمدة 10 أيام فقط عام 2022، قبل أن يعودا معاً مرة أخرى.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

توقيف زوجة الفنان المصري هشام عبدالله في تركيا- (فيديوهات)
5 - أبريل - 2024
روما تبدأ محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابياً بتهمة قتل طالب إيطالي
20 - فبراير - 2024
مؤسسة حقوقية: تعديلات قانون القضاء العسكري كارثة تهدد حقوق المصريين
30 - يناير - 2024
حزب “التحالف الشعبي” يقاطع الانتخابات الرئاسية المصرية: عملية شكلية لا تتيح المجال لأي تغيير
26 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية