اعتقال زوجة مدير منتخب مصر لكرة القدم بعد سخريتها من انقطاع التيار الكهربائي- (فيديوهات)

القاهرة- “القدس العربي”: قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا حقّقت مع دانا آدم، زوجة مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، في القضية رقم 1810 لسنة 2024، ووجّهت لها اتهامات بنشر أخبار كاذبة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن قوات الأمن المصرية اعتقلت دانا بعد تداول منشورات وتصريحات لها تنتقد فيه الأوضاع في مصر، بما في ذلك الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وغلاء الأسعار، وصعوبة الحياة في البلاد.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما قالت إنه سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية بشكل واسع ومنهجي، ما يؤدي إلى القبض على من يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي.

لماذا غضب مؤيدو السيسي من زوجة حسام حسن؟ pic.twitter.com/OEWrHbU8n3 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 30, 2024

وكانت زوجة المدير الفني لمنتخب كرة القدم المصري حسام حسن قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لها تسخر فيها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنتقد السياسات الاقتصادية والأوضاع في مصر.

في المقابل، نشر حسام حسن تدوينة على حسابه في فيسبوك، الأحد، هنّأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكتب: ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وقد أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن.

وترددت أنباء عن قيام حسام حسن بتطليق زوجته عقب الانتقادات التي وجهها أنصار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لها واتهامها بالسخرية من السيسي.

الكابتن حسام حسن في درس بليغ لبنات مصر:

لما تحبي تتجوزي لازم تختاري راجل يتشرف بيكي ويقف جنبك ويسندك ويحافظ عليكي مهما كلفه ذلك من تضحيات ومناصب أو تتنيلي وتعيشي لوحدك بكرامتك أحسن .. وبلاها جواز. pic.twitter.com/z6XkeWjNbF — Ismail Hosny (@IsmailHosny1) July 1, 2024

وتولى حسام حسن (57 عاماً) مسؤولية تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في فبراير/ شباط الماضي، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

حسام حسن مع طليقتة وهمة بيتسامروا عملين قاعدة حلوة بس سبحان الله الفلوس بتعمل كل شىء بتعمى الابصار والقلوب pic.twitter.com/lttqLkCzVB — على الاصل دور (@Mahmoud18514392) July 1, 2024

ومع تولي حسام حسن إدارة المنتخب المصري، قبل أشهر، نشرت دانا آدم، فيديو تؤكد فيه أنها زوجته منذ عام 2015، وأنه حصل انفصال بينهما لمدة 10 أيام فقط عام 2022، قبل أن يعودا معاً مرة أخرى.