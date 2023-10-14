اعتقال شابة بريطانية للاشتباه بإلقائها كلمة داعمة لحماس خلال تظاهرة

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها اعتقلت شابة تبلغ 22 عاما للاشتباه بإلقائها كلمة مؤيدة لحركة حماس، على الرغم من تجريم القوانين في بريطانيا الدعم الصريح للمنظمات المحظورة.

وقالت الشرطة في بيان إن الشابة اعتقلت بموجب قانون الإرهاب الخميس بعد التحقيق في كلمة ألقتها خلال تظاهرة احتجاجية الأحد في مدينة برايتون.

وأضاف البيان أن الشرطة تريد التحدث إلى أي شخص شارك في التظاهرة، وخاصة أولئك الذين قد يكون لديهم لقطات مصورة.

وتصنف بريطانيا حركة حماس التي شن مسلحوها هجوما غير مسبوق على إسرائيل منظمة إرهابية وتحظر اي نشاط لها.

ويمكن أن يتعرض أعضاء حماس أو الذين تثبت إدانتهم بالدعوة إلى دعم الحركة الإسلامية للسجن مدة تصل إلى 14 عاما بحسب القانون البريطاني.

ويأتي اعتقال الشابة بعد أن تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق هذا الأسبوع “بمحاسبة الأشخاص” الذين يتبين دعمهم لحماس.

وطلبت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من رؤساء الشرطة استخدام “كامل قوة القانون” ضد مظاهر الدعم لحماس وأي محاولات لترهيب الجالية اليهودية في بريطانيا.

وحظرت الحكومة البريطانية الجناح العسكري لحماس عام 2001. وتم توسيع الحظر ليشمل الحركة الاسلامية بأكملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في لندن السبت.

وقالت شرطة المدينة هذا الأسبوع إن التعبير العام عن الدعم للفلسطينيين “بما في ذلك رفع العلم الفلسطيني، لا يشكل وحده جريمة جنائية”.

(أ ف ب)