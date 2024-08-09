اعتقال عراقي في فيينا بعد “إحباط مخطط للهجوم على حفل لتايلور سويفت”.. ورئيس المخابرات الأردني الأصل يكشف التفاصيل

فيينا: قالت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة إن شابا عراقيا يبلغ من العمر 18 عاما اعتقل في فيينا على خلفية تحقيقات متعلقة بمخطط مزعوم لمهاجمة حفل موسيقي لتايلور سويفت في العاصمة.

وذكرت الوزارة أنه ترددت أنباء عن أن العراقي من نفس دائرة المشتبه به الرئيسي وهو نمساوي يبلغ من العمر 19 عاما ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

Ein 19-Jähriger Terrorverdächtiger nahm Fans vor Ernst-Happel-Stadion ins Visier. Seine Pläne involvierten eine Attacke mit Hieb- und Stichwaffen sowie den Bau einer Bombe. — BMI (@BMI_OE) August 8, 2024

وكان المشتبه به، الذي يدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، يخطط لتنفيذ هجوم يسفر عن سقوط قتلى بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من جمهور سويفت كانوا سيتجمعون خارج ملعب إرنست هابل في فيينا.

وتقرر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلغاء ثلاث حفلات لنجمة البوب الأمريكية كانت مقررة في فيينا أيام الخميس والجمعة والسبت، بسبب مخاوف أمنية.

واعتقلت السلطات شابين نمساويين آخرين (17 و15 عاما) يوم الأربعاء على خلفية مخطط الهجوم.

وكشفت تقارير أن المعتقل البالغ من العمر 17 عاما، كان يعمل عامل بناء للمسرح الذي كانت ستؤدي عليه سويفت حفلاتها داخل الملعب. وهو صديق للمشتبه به الرئيسي. واستجوبت السلطات شابا يبلغ من العمر 15 عاما كشاهد دون القبض عليه. وبحسب التحقيقات، فقد أدان الشاهد المشتبه به الرئيسي.

وذكرت أن المشتبه به العراقي بايع تنظيم الدولة الإسلامية في السادس من أغسطس/ آب، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان له أي علاقة بمخطط الهجوم.

رئيس المخابرات عمر حجاوي بيرشنر يكشف تفاصيل

وقال عمر حجاوي بيرشنر، رئيس وكالة المخابرات الداخلية النمساوية DSN، التي أحبطت مخطط الشاب العراقي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أمس، إن الشاب العراقي كان يخطط لهجوم انتحاري في حفل لتايلور سويفت في فيينا بهدف قتل العديد من الأشخاص.

وعمر حجاوي بيرشنر، والده من أصل أردني، وكان عُين رئيسا لوكالة المخابرات الداخلية النمساوية في سبتمبر/ أيلول 2021.

وقالت وزارة الداخلية حينها إنها أجرت فحوصات أمنية للمرشحين بشكل مكثف قبل أن يستقر رأي وزير الداخلية كارل نيهمر، على اختيار حجاوي.

وشغل عمر حجاوي، 46 عاما، منصب رئيس مكتب الشرطة الجنائية بولاية النمسا السفلى منذ عام 2017 وحتى قبل قرار ترقيته وحصل على تزكية من كبار القيادات الأمنية بسبب أدائه المميز خلال الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فيينا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وحجاوي هو ابن لطبيب أردني هاجر إلى النمسا ليدرس هناك وتزوج من نمساوية، وهو من مواليد النمسا.

معلومات من المخابرات الأمريكية

وذكرت تقارير أن السلطات النمساوية تلقت معلومات من المخابرات الأمريكية عن التهديد المتعلق بحفل سويفت، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات التراسل التي استخدمها المشتبه بهم للتواصل.

ولم تدل سويفت بأي تعليق حول إلغاء الحفلات في فيينا، ومن المقرر أن تظهر في حفل في لندن الأسبوع المقبل.

وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما حدث في فيينا قد يكون له أي تأثير على حفل لندن.

من ناحية أخرى، قالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن مخطط الهجوم على حفل سويفت في فيينا يظهر التهديد الذي يشكله التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت “بالتأكيد يظهر أن تطرف الأشخاص عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمر مثير للقلق حقا”.

(وكالات)