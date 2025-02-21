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اعتقال شاب يُشتبه في تخطيطه لهجوم على سفارة إسرائيل في برلين

21 - فبراير - 2025

السفارة الإسرائيلية في برلين

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برلين: اعتقلت السلطات الألمانية شابا يبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في تخطيطه لهجوم له دوافع سياسية على السفارة الإسرائيلية في برلين، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ، الواقعة على مشارف برلين، إنه تم اعتقال المشتبه به، وهو مواطن روسي، أمس الخميس، في منطقة دامه شبريفالد بالولاية.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الشاب، اليوم الجمعة، للاشتباه في إعداده لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر، وقرر قاضي تحقيق في محكمة محلية بولاية براندنبورغ الإبقاء عليه اعتبارا من ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.

وكانت السلطات قد تلقت في وقت سابق بلاغا عن هجوم محتمل يجرى التخطيط له في برلين، وبدأ مكتب المدعي العام في براندنبورغ تحقيقات أدت إلى اعتقال الشاب، وفقا لما ذكره بيان.

ولم يكن الشاب معروفا لدى الشرطة بارتكاب جرائم جنائية سابقة.

(د ب أ)

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