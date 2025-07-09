اعتقال صحافي إسرائيلي قال إن “العالم أصبح أفضل” بعد مقتل عسكريين بغزة

القدس: اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، الصحافي الإسرائيلي يسرائيل فري، بعد أن علق على مقتل 5 جنود في قطاع غزة بعبارة “العالم أصبح أفضل بدونهم”، وفق إعلام عبري.

ترجمة قدس| موقع “والا” العبري: اعتقال الصحفي “الحريدي” يسرائيل برّي بعد أن غرّد “العالم أصبح مكان أفضل” تعقيبًا على مقتل الجنود “الإسرائيليين” مؤخرًا. pic.twitter.com/pn4Vs1s2ve — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2025

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان الثلاثاء: “في أعقاب المنشور البغيض الذي نُشر صباح اليوم على منصة إكس، والذي عبّر فيه صحافي عن فرحه بمقتل جنود الجيش الإسرائيلي، قام طاقم مكافحة التحريض المشترك التابع لوزارة الأمن القومي ووحدة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، بصياغة توصية عاجلة ونقلها إلى النيابة العامة، وهي الجهة المخولة قانونيًا بإصدار قرار بفتح تحقيق”.

وأضافت: “قبل وقت قصير، صادقت النيابة العامة على فتح تحقيق جنائي بشبهة التحريض على الإرهاب”.

ورغم أن الشرطة لم تكشف عن هوية صاحب المنشور، أفادت القناة 12 العبرية بأن المعتقل هو الصحافي يسرائيل فري، المعروف بمواقفه المعارضة للحرب على غزة، ورفضه للخدمة العسكرية، ويعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية.

فري، وهو متدين إسرائيلي، سبق وأن كتب على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، الثلاثاء: “العالم أصبح أفضل هذا الصباح بدون خمسة شبان شاركوا في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “للأسف، بالنسبة للطفل في غزة الذي يخضع الآن لعملية جراحية بدون تخدير، أو الفتاة التي تموت جوعًا، وللعائلة المتجمعة في خيمة تحت القنابل، كل هذا لا يكفي”، موجّهًا نداء للأمهات الإسرائيليات بعدم إرسال أبنائهن إلى الحرب.

وأثار التعليق موجة استنكار في أوساط اليمين الإسرائيلي، حيث طالبت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، في منشور عبر “إكس”، بتقديم شكاوى جماعية ضد فري، واصفة تصريحاته بأنها “عديمة الرحمة”.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14 في كمين نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، ضد جنود في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)