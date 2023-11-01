اعتقال طالب في جامعة أمريكية بتهمة التهديد بقتل اليهود في الحرم الجامعي

نيويورك: أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء أنه تم اعتقال طالب في جامعة كورنيل بنيويورك، وهي من أعرق جامعات الولايات المتحدة، بتهمة الدعوة إلى قتل اليهود.

وقالت وزارة العدل إن الطالب البالغ من العمر 21 عاما هدد، في منشور بمنتدى نقاش جامعي عبر الإنترنت، بـ”طعن” و”ذبح” جميع الرجال اليهود الذين سيراهم في الحرم الجامعي، وباغتصاب جميع النساء اليهوديات وإلقائهن من أعلى منحدر، وقطع رؤوس جميع الأطفال الرضع اليهود.

وأضافت وزارة العدل أن الطالب هدد في نفس المنشور عبر الإنترنت “بإحضار بندقية هجومية إلى الحرم الجامعي” وإطلاق النار على جميع اليهود.

والطالب قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 21 عاما بتهمة جنائية بالتهديد بقتل أو إصابة آخرين.

وفي حالة إدانته، يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية باهظة.

وقالت الجامعة، في بيان، “ما زلنا نشعر بالصدمة وندين هذه التهديدات المروعة والمعادية للسامية ونعتقد أنه يجب مقاضاتها بموجب أقصى حد يسمح به القانون”.

ووقع الحادث هذا الحادث على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس. ومنذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات انتقامية هائلة ضد الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة.

ويدرس العديد من اليهود في جامعة كورنيل. وبحسب وزارة العدل، فإن إحدى كافتيريات الجامعة، والتي تقع بجوار مركز كورنيل اليهودي، حيث يقيم الطلاب، تقدم في الغالب وجبات كوشير التي تتوافق مع الشريعة اليهودية.

(د ب أ)