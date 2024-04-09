اعتقال عشرات النشطاء بعد احتجاجهم في مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)

واشنطن- “القدس العربي”: اعتقلت شرطة الكابيتول هيل العشرات من المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة داخل مبنى مكتب مجلس الشيوخ في ديركسن يوم الثلاثاء.

وحث المتظاهرون الكونغرس على إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وشارك في الاحتجاج، الذي نظمته منظمة ” مسيحيون من أجل فلسطين حرة” ما لا يقل عن 60 ناشطًا قاموا بإغلاق المداخل والخطوط المؤدية إلى كافتيريا ديركسن ظهر يوم الثلاثاء.

وأعلن المتظاهرون أنهم لن يغادروا أو يسمحوا لأي شخص بالحصول على طعام في كافتيريا مجلس الشيوخ حتى يتم إرسال الطعام المغذي إلى غزة وتوقف الولايات المتحدة تمويل القنابل التي أودت بحياة أكثر من 33000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر”.

وقالت المنظمة إن شرطة الكابيتول أغلقت الكافتيريا وطلبت من جميع الموظفين والسياح والعمال مغادرة الكافتيريا.

وأكدت شرطة الكابيتول أنه تم القبض على حوالي 50 متظاهرًا ووجهت إليهم اتهامات بالازدحام أو العرقلة أو الإزعاج. وأضافت الشرطة أنه من غير القانوني التظاهر داخل أي من مبان الكونغرس، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وقالت المنظمة إن 60 ناشطا اعتقلوا، من بينهم 30 من رجال الدين.

وقالت نيكولا توربيت، إحدى المشاركات في المؤتمر، في بيان: “لن يتناول مجلس الشيوخ وموظفوه العشاء اليوم حتى يأكل شعب غزة ويشعرون بالأمان”. “نحن هنا لنصلي من أجل الغذاء الذي سيرسله الكونغرس إلى غزة عندما يفعلون الشيء الصحيح. نحن هنا لنلفت الانتباه إلى ما هو خطأ، كما يدعونا إيماننا إلى القيام به”.

ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على زعماء واشنطن لوقف الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 33 ألف مدني منذ أوائل أكتوبر.

وتزايدت الانتقادات في واشنطن، الأسبوع الماضي، بعد مقتل ستة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي وسائقهم الفلسطيني في غارة جوية إسرائيلية بعد تسليم المساعدات في وسط غزة. وكانت المجموعة تقود سيارات مصفحة عليها شعارات المطبخ المركزي العالمي عندما وقعت الغارة.

ودعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الأسبوع الماضي بايدن إلى وقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت حكومة نتنياهو في منع المساعدات الإنسانية الأمريكية لغزة.