اعتقال فتى أمريكي بتهمة التخطيط لعملية “ضد أعداء الله والصهاينة ” في لاس فيغاس- (فيديو)

لاس فيغاس (نيفادا)- “القدس العربي”: تعهد فتى أمريكي بتنفيذ “عمليات منفردة في لاس فيغاس” لدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل إحباط مخططه المزعوم، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وكتب المشتبه به في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني: “السلام على جميع الإخوة الذين يرون ذلك. أنا هنا لأعلن أنني سأبدأ عمليات “الذئاب المنفردة” في لاس فيغاس ضد أعداء الله”، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وأضاف “أطلب منكم الدعاء للنصر. أنا من مؤيدي الدولة الإسلامية، وسوف أتأكد من أن الصهاينة في هذه المدينة يعرفون ذلك”.

ويُزعم أن ذلك تم نشره يوم الثلاثاء. وقالت دوري كورين، نائب رئيس قسم الأمن الداخلي والعمليات الخاصة، إنه بحلول يوم الجمعة، تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 16 عامًا، وعثر العملاء الفيدراليون على مكونات لصنع عبوة ناسفة ودعاية وصفتها السلطات بالإرهابية.

وقال كورين خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة إن منشور وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أيضًا علم “داعش” وكلمات باللغة العربية.

وأضاف كورين أن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم مكافحة الإرهاب بإدارة شرطة مدينة لاس فيغاس سارعا بالتعبئة وتحديد هوية المشتبه به وموقعه “في غضون ساعات” من الموقع.

وقال كورين إن سلطات إنفاذ القانون ، بما في ذلك فرق التدخل السريع، نفذت عدة أوامر لإحباط المؤامرة المزعومة واحتجاز المشتبه به.

وأكد كورين أنه “من المهم أن نلاحظ أننا نعتقد أن هذا تهديد معزول وتمكنا من تخفيفه بسرعة”. “ولا يوجد ما يشير في الوقت الحالي إلى أي تهديد مباشر”.

ISIS-Inspired terrorist threat foiled thanks to the collaborative effort by our @LVMPD & @FBI counterterrorism units. https://t.co/YC2K35RtKl pic.twitter.com/7mV8acObND

— Deputy Chief Dori Koren (@dorikoren) December 2, 2023