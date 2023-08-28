اعتقال قاتل أسامة بن لادن في ولاية تكساس

واشنطن- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات في ولاية تكساس جندي البحرية الذي اكتسب شهرة عندما ادّعى علناً بأنه الشخص الذي قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في غارة أمريكية.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أنه تم القبض على روبرت ج. أونيل، البالغ من العمر 47 عامًا، والعضو السابق في فريق (SEAL Team Six)، في بلدة فريسكو بولاية تكساس، ووجهت إليه تهمة جنحة الاعتداء.

وتم حجز أونيل في فريسكو وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم بكفالة قدرها 3500 دولار، بينما أظهرت سجلات السجن تهمة الاعتداء فقط، وفقًا للتقرير.

وبحسب ما ورد، كان عضو القوات الأمريكية الخاصة السابق في المدينة لتسجيل “بودكاست” في صالة السيجار.

ولم ترد إدارة شرطة فريسكو على طلبات للتعليق.

واكتسب أونيل شهرة بعد أن ادّعى علناً أنه جندي البحرية الذي قتل أسامة بن لادن خلال الغارة المعروفة على مجمعه في باكستان في مايو 2011، وفي النهاية روى القصة في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان ” المشغل”.

وأثار نشر الكتاب ضجة داخل الجيش، الذي يلتزم عادةً بقواعد الصمت عندما يتعلق الأمر بالمهام السرية، ولم تؤكد حكومة الولايات المتحدة أبدًا رواية أونيل عن الغارة، بينما ادعى زميله السابق في القوات الخاصة مات بيسونيت في كتاب خاص به أن قصة أونيل كانت كاذبة. وقال بيسونيت إن جنديًا آخر أطلق النار الذي أدى إلى مقتل بن لادن.

وكان لدى أونيل، أيضًا مواجهات سابقة مع سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لتقرير صادر عن WNCT، بما في ذلك اعتقاله عام 2016 للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول في موطنه الأصلي ولاية مونتانا، وفي هذه الحالة، قالت السلطات إنها وجدت أونيل نائمًا في منزله.

ودفع أونيل ببراءته في هذه القضية، قائلا إنه تناول “أدوية مساعدة على النوم موصوفة للمساعدة في علاج الأرق الشديد الذي طال أمده”.