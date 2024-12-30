اعتقال قياديين بـ”لواء القدس” الموالي للنظام السوري المخلوع

مقاتلون تابعون للإدارة السورية الجديدة في شوارع اللاذقية. 26 ديسمبر 2024. ا ف ب

إسطنبول: ألقت قوات الأمن السورية، الأحد، القبض على قياديين اثنين من “لواء القدس” الموالي لنظام بشار الأسد المخلوع.

وقالت محافظة اللاذقية (شمال غرب)، عبر قناتها الرسمية بمنصة “تلغرام”: “إدارة الأمن العام تلقي القبض على مجرمين من لواء القدس الموالي للنظام البائد”.

وأوضحت المحافظة أن “المجرم الأول هو بسام توفيق، الملقب أبو طه، وهو الرجل الثاني في لواء القدس، والمجرم الثاني هو بسام محمد مقصود، أحد قادة لواء القدس”.

وأضافت أن “كلا المجرمين لديهما سجل من الإجرام بحق الشعب السوري والتنكيل بجثث الثائرين”.

و”لواء القدس” فصيل مسلح موالٍ للنظام المخلوع، وتأسس في حلب (شمال) عام 2013، وارتبط اسمه بارتكاب جرائم قتل وسرقة وتجارة مخدرات.

وجاء اعتقال توفيق ومقصود، ضمن حملة تشنها قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب في محافظات البلاد المختلفة.

وخلال الأيام الماضية، قُتل عناصر وزارة الداخلية برصاص ما أسمتها الإدارة السورية الجديدة “ميليشيات من فلول نظام الأسد”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب “البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)