اعتقال كوميدي مغربي بسبب “النصب والاحتيال” على ممثلين في سلسلة رمضانية- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

أصدر النائب العام لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قرارا يقضي بوضع الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه أحد سجون العاصمة الاقتصادية.

وجرى الأربعاء توقيف الكوميدي جوادي على خلفية شكاية تقدم بها في وقت سابق عدد من الممثلين المغاربة شاركوا في سلسلة رمضانية تحت عنوان “تريكت القنب”، وجّهوا من خلالها اتهامات للكوميدي المذكور بـ”النصب والاحتيال” إضافة إلى السب والقذف والتهديد.

وقضى جوادي أول ليلة له في سجن “عكاشة”، بعد أيام وشهور من الشد والجذب بينه وبين الممثلين الذي أكدوا أنهم لم يتقاضوا تعويضاتهم عن المشاركة في السلسلة المذكورة، بل تحدثوا في شكايتهم عن تعرضهم للسب والقذف من طرف الكوميدي الذي تحوّل إلى منتج نال منحة من إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة مقابل انجاز سلسلة رمضانية.

التهم الموجهة للكوميدي جوادي ثقيلة، وتتمثل في “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسب والشتم والتهديد”، في حق ممثلين شاركوا في سلسلة من 30 حلقة وهي عبارة عن سيتكوم فكاهي.

ميكروفونات المواقع الإلكترونية حاصرت الممثلين أصحاب الشكاية وكان أبرزهم الممثل عبد القادر عيزون الشهير أيضا بـ”التيباري”، الذي أدلى بتصريحات أكد فيها أنه لم يرغب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وأضاف موضحا أنه لم يكن يرغب سوى في الحصول على مستحقاته المالية.

وكان كل من الممثلين عبد القادر عيزون وحمزة مستغفير وشهرزاد باطما ويوسف شكرية وعزيزة مرودي وأميمية بلحيا ونعيمة بوجابر، قد تقدموا بشكاية لدى السلطات القضائية، بسبب عدم صرف أجورهم عن العمل في سيتكوم “تريكت القنب”، الذي بُث، خلال رمضان الأخير، على شاشة قناة “تيلي ماروك” الخاصة.

الممثلون أصحاب الشكاية، وصفوا ما تعرضوا له على يد مالك الشركة المنتجة للسيتكوم وهو الكوميدي جوادي، بـ”النصب والاحتيال”، كما كشفوا عن تعرّضهم للسبّ والتهديد.

وسردت الشكاية تفاصيل ما وصف بـ”النصب والاحتيال”، مبرزة أن جوادي تعمد مماطلة الممثلين حتى انتهاء تصوير السلسلة، ليتنكّر لهم بعد ذلك، بل عمد إلى سبهم وشتمهم وتهديدهم عند مطالبتهم بأجورهم، وفق ما ورد في الشكاية.

وعزز أصحاب الدعوى القضائية شكايتهم بالدليل، وهو عبارة عن تسجيلات صوتية توصلوا بها تتضمن السب والتهديد ناهيك عما وصف بالكلام “الخادش للحياء”.

وتداول عدد من المدونين المغاربة مقطع فيديو يظهر فيه الممثل عبد القادر عيزون وهو يذرف الدموع ويؤكد أنه لم يرغب في أن يتم اعتقال الكوميدي جوادي، وأن مطالبه تتلخص في الحصول على تعويضاته المالية عن العمل الذي قام به في السلسلة.