اعتقال لاعب منتخب بلجيكا السابق بتهمة تهريب الكوكايين

بروكسل: قال مصدر مقرب من التحقيقات اليوم الإثنين، إن راديا ناينغولان لاعب منتخب بلجيكا سابقا، ولاعب وسط فريق لوكيرن-تيمسه حاليا، اعتقل لصلته بتحقيق بشأن تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وقال مكتب المدعي العام في بروكسل في بيان رسمي، إن الكوكايين تم تهريبه على ما يبدو عبر ميناء أنتويرب، مضيفا أنه تم إجراء ثلاثين عملية تفتيش لمنازل اليوم كجزء من التحقيق.

ووفقا للقواعد البلجيكية، لم يذكر البيان اسم ناينغولان واكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه ومهنته.

وقال عمر سويدي، محامي ناينغولان، إن نجم كرة القدم سيبقى في السجن طوال الليل، بينما يواصل قاضي التحقيق الاستجواب صباح غد الثلاثاء. وأضاف أن موكله لاعب كرة قدم محترف وليس مجرما، نافيا تورطه في القضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت نبأ اعتقال اللاعب في وقت سابق وأشارت أيضا إلى اعتقال نحو اثني عشر شخصا في إطار التحقيق.

ولم يرد الفريق الذي يتولى إدارة أعمال ناينغولان بعد على طلب للتعليق.

وقال نادي لوكيرن-تيمسه الذي يلعب له ناينغولان في بيان، إن اللاعب غاب عن التدريب صباح اليوم. وأضاف النادي أنه يحترم افتراض براءة اللاعب ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وفي العام الماضي، قضت محكمة هولندية على اللاعب الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تورطه في تهريب 1360 كيلوغراما من الكوكايين عبر الميناء البلجيكي إلى هولندا في شحنتين عام 2020.

(رويترز)