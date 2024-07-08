رياضة

اعتقال متظاهرين في سباق سيارات “ناسكار” بشيكاغو بعد احتجاجهم على مشاركة سائق “صهيوني”- (فيديو)

8 - يوليو - 2024

رائد صالحة
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شيكاغو- “القدس العربي”: تم إلقاء القبض على اثنين من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في سباق” شيكاغو ستريت” السنوي الثاني لسيارات “ناسكار” يوم الأحد بعد حبس نفسيهما داخل السياج لمدة 40 دقيقة.

ورفع المتظاهرون أثناء جلوسهم على قمة السياج لافتة كتب عليها “بريتزكر: نحن نتهمك بالإبادة الجماعية” و”قنابل لغزة، وسجون لإلينوي”.

ويشير بريتزكر إلى حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، المتهم باستخدام “دولارات ولاية إلينوي لتمويل الحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين”.

وأصدر منظمو الاحتجاج بيانا قالوا فيه إن هذا الفعل تم لإدانة “أجندة الإبادة الجماعية والسجن الجماعي المستمرة من جانب الحكومات المحلية والفيدرالية”.

وقال البيان أيضا إنه يدين سائق ناسكار” ألون داي”، وهو يهودي وأظهر علنا ​​دعمه لإسرائيل في حربها الدموية على قطاع غزة.

وأدان المنظمون “المحاولة التي قام بها مسؤولو مدينة شيكاغو وناسكار لتصنيع الموافقة على حملة القتل الجماعي التي تشنها إسرائيل من خلال استخدام السباق كنقطة انطلاق للدعاية الإسرائيلية للسائق “الصهيوني الفخور” ألون داي (على الرغم من أن مهارات داي في السباق جعلت هذه المحاولة معركة شاقة)”، بحسب ما جاء في البيان.

وسخر المنظمون من داي لتدميره سيارته شيفروليه كامارو رقم 45 بعد حادث وقع تحت علم تحذير أصفر أثناء جلسة تدريب يوم السبت. واصطدم داي بسيارة جاستن أليجاير المتوقفة بعد اصطدام سابق بحاجز إطارات. ولم يكن داي على علم بالخطر، وقال: “عندما وصلت إلى هناك، أعني من جانبي، لم أستطع سماع أي شيء”.

وقد حاول داني استغلال الحدث لنشر الأكاذيب الإسرائيلية والصهيونية، وكانت مركبته مغطاة بلون علم كيان الاحتلال الإسرائيلي كما حملت السيارة كلمة الحياة بالعبرية في محاولة للترويح لقضية المحتجزين الإسرائيليين.

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  1. يقول مراقب محايد:
    يوليو 8, 2024 الساعة 3:48 ص

    لقد تحول نظام الحكم الأمريكي بسبب خضوعه المكلق للسيطرة الصهيونية الى حكم دكتاتوري قمعي و رجعي من مخلفات القرون الوسطى ، حيث اصبح هذا النظام يعتقل و يسجن كل من يفكر بانتقاد جرائم اسرائيل الصهيونازية .

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  2. يقول إبن آكسيل:
    يوليو 8, 2024 الساعة 8:55 ص

    بما أنه المظاهرات لم تغير جنون الصهاينة…… الإنسانية تنتقل إلى هذا النوع من ” تقيأ ” الصهاينة ….في جميع المحافل الدولية سينعتون بالأصبع …. مما سيدمرهم نهائيا و لا يلومن إلا أنفسهم …. لم يظلمهم أحد بل أنفسهم يظلمون ….هذا ما جناه عليهم جزار غزة و زمرته المجانين ….ظنوا أنهم في مأمن من مثل هكذا ردت الفعل …..

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