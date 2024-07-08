اعتقال متظاهرين في سباق سيارات “ناسكار” بشيكاغو بعد احتجاجهم على مشاركة سائق “صهيوني”- (فيديو)

شيكاغو- “القدس العربي”: تم إلقاء القبض على اثنين من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في سباق” شيكاغو ستريت” السنوي الثاني لسيارات “ناسكار” يوم الأحد بعد حبس نفسيهما داخل السياج لمدة 40 دقيقة.

ورفع المتظاهرون أثناء جلوسهم على قمة السياج لافتة كتب عليها “بريتزكر: نحن نتهمك بالإبادة الجماعية” و”قنابل لغزة، وسجون لإلينوي”.

ويشير بريتزكر إلى حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، المتهم باستخدام “دولارات ولاية إلينوي لتمويل الحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين”.

وأصدر منظمو الاحتجاج بيانا قالوا فيه إن هذا الفعل تم لإدانة “أجندة الإبادة الجماعية والسجن الجماعي المستمرة من جانب الحكومات المحلية والفيدرالية”.

وقال البيان أيضا إنه يدين سائق ناسكار” ألون داي”، وهو يهودي وأظهر علنا ​​دعمه لإسرائيل في حربها الدموية على قطاع غزة.

وأدان المنظمون “المحاولة التي قام بها مسؤولو مدينة شيكاغو وناسكار لتصنيع الموافقة على حملة القتل الجماعي التي تشنها إسرائيل من خلال استخدام السباق كنقطة انطلاق للدعاية الإسرائيلية للسائق “الصهيوني الفخور” ألون داي (على الرغم من أن مهارات داي في السباق جعلت هذه المحاولة معركة شاقة)”، بحسب ما جاء في البيان.

وسخر المنظمون من داي لتدميره سيارته شيفروليه كامارو رقم 45 بعد حادث وقع تحت علم تحذير أصفر أثناء جلسة تدريب يوم السبت. واصطدم داي بسيارة جاستن أليجاير المتوقفة بعد اصطدام سابق بحاجز إطارات. ولم يكن داي على علم بالخطر، وقال: “عندما وصلت إلى هناك، أعني من جانبي، لم أستطع سماع أي شيء”.

وقد حاول داني استغلال الحدث لنشر الأكاذيب الإسرائيلية والصهيونية، وكانت مركبته مغطاة بلون علم كيان الاحتلال الإسرائيلي كما حملت السيارة كلمة الحياة بالعبرية في محاولة للترويح لقضية المحتجزين الإسرائيليين.