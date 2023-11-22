سياسة | دولي

اعتقال متظاهرين متضامنين مع فلسطين في ميناء أسترالي- (فيديو)

22 - نوفمبر - 2023

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سيدني:  قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إنها ألقت القبض على 23 متظاهرا متضامناً مع فلسطين بسبب إغلاقهم لطرق قرب أحد أكبر موانئ الحاويات في البلاد في سيدني، وذلك بعدما احتجوا على سفينة مملوكة لشركة زيم الإسرائيلية.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن نحو 400 شخص تجمعوا بالقرب من بورت بوتاني مساء الثلاثاء للمشاركة في نشاط احتجاجي غير مصرح به. واتُهم المتظاهرون الذين لم يمتثلوا للتوجيهات واحتلوا الطرق القريبة من الميناء بارتكاب جرائم، بما في ذلك تعطيل عمليات منشأة حيوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون “فلسطين حرة” على وقع الطبول ويرفعون لافتات تقول “قاطعوا زيم” و”أوقفوا حصار غزة”. وقامت الشرطة بإبعاد بعض المتظاهرين بالقوة من منطقة قريبة من مدخل الميناء.

(رويترز)

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