اعتقال مغنية إيرانية بعد تقديم حفل بدون ارتداء حجاب- (فيديو)

طهران: اعتقلت السلطات الإيرانية مغنية شهيرة قدمت عرضاً غنائياً بدون ارتداء الحجاب، في تحدّ منها للقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة الإسلامية المتشددة، كما تم اعتقال اثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية.

وقامت باراستو، المغنية، بانتهاك عدة محظورات تم تطبيقها بقسوة، حيث تركت رأسها مكشوفاً، وارتدت فستاناً أثناء الأداء، الذي تم تسجيله ورفعه على موقع يوتيوب.

#BREAKING Iranian female singer Parastoo Ahmadi has been arrested after performing an online concert without a hijab in defiance of the theocracy’s Islamic dress mandates, her lawyer said. Two members of her band, Ehsan Beiraghdar and Soheil Faghih-Nassiri, were also arrested on… pic.twitter.com/EpgNtOLkhQ

— Iran International English (@IranIntl_En) December 14, 2024