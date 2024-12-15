اعتقال مغنية إيرانية بعد تقديم حفل بدون ارتداء حجاب- (فيديو)

طهران: اعتقلت السلطات الإيرانية مغنية شهيرة قدمت عرضاً غنائياً بدون ارتداء الحجاب، في تحدّ منها للقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة الإسلامية المتشددة، كما تم اعتقال اثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية.
وقامت باراستو، المغنية، بانتهاك عدة محظورات تم تطبيقها بقسوة، حيث تركت رأسها مكشوفاً، وارتدت فستاناً أثناء الأداء، الذي تم تسجيله ورفعه على موقع يوتيوب.
#BREAKING Iranian female singer Parastoo Ahmadi has been arrested after performing an online concert without a hijab in defiance of the theocracy’s Islamic dress mandates, her lawyer said. Two members of her band, Ehsan Beiraghdar and Soheil Faghih-Nassiri, were also arrested on… pic.twitter.com/EpgNtOLkhQ
— Iran International English (@IranIntl_En) December 14, 2024
وقال محاميها، ميلاد بناه بور، يوم السبت، إنه تم اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية في شمال البلاد، بينما تم اعتقال اثنين من الموسيقيين من فرقتها في استوديو الموسيقى الخاص بهم في طهران.
وأضاف المحامي، في تصريح لموقع “امتداد” الإخباري، أنه لا يعرف مكان احتجاز الثلاثة، ويبدو أنه لا يوجد أي اتصال لهم مع العالم الخارجي.
وأشاد العديد من الأشخاص داخل البلاد وخارجها بالمغنية على وسائل الإعلام الإلكترونية بسبب تصرفها الشجاع، الذي تحدى التفسير الصارم للشريعة الإسلامية وقوانين اللباس للنساء في إيران.
Iranian singer, Parastoo Ahmadi, has performed without her hijab in a livestream on Youtube.
Iran’s ‘morality laws’ make it mandatory for women to wear hijabs and they are not allowed to sing in public, meaning she risks years of imprisonment. pic.twitter.com/s4KryTt8tT
— Channel 4 News (@Channel4News) December 13, 2024
وأدت حالات القمع التي تتعرّض لها النساء إلى احتجاجات متكررة ضد النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك موجة كبيرة من المظاهرات الجماهيرية في 2022، بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في البلاد.
وفي النهاية، أمرت الحكومة الإيرانية بشن حملة قمع شديدة ضد الاحتجاجات، وحكمت على العديد من الناشطين البارزين بالإعدام.
ويسعى البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون الإسلاميون، حالياً لاتخاذ إجراءات ضد هذا الأمر عبر قانون جديد وعقوبات صارمة.
(د ب أ)
أقول لكم كإبراني مقبم في إيران: أولا هذه المغنيىة ليست شهيرة في إيران كماجاء في الخبر وهي قدمت منذ عامين بعض الاغنبات القصيرة والفيديوهات في سوشال ميديا ولا يعرفها الا من يتابعها هناك.
ثانيا تم إطلاق سراحها بعد إستجوابها من قبل السلطة القضائية ليلة أمس.
ثالثا كيف تتصرف حكوماتكم مع من يثورضد القانون الموجود الساري في بلادكم والذي يخضع له معظم الشعب؟
رابعا لاتحكموا على إيران وشعبها وقوانيينها من خارج إيران ومما ترون وتسمعون عنها في الإعلام الغربي العربي الكاذب.
ايها المسلم المؤمن بالقرآن والشريعة الاسلامية الحنيفة ما نفع الغرب الصهيوني واعلامه في ترك الحجاب من قبل المرأة المسلمة؟ ولماذايريدها عارية غيرمتحجبة؟ تأمل في هذا
هناك الحرية وهناك الحرية باسم الهيمنة. الحرية الحق تقتل وتغتال. والحرية الزائفة تقام لها الاحتفالات في كل مكان.
أنت حر ما دمت اهيمن عليك. وانت حر أن تكون تابعا لي. ولست حرا أن تلتمس طريقك أو أن يختلف مسارك عن مساري.
أنت حر ما رضيت عليك.