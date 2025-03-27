اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد حسون في مطار دمشق

دمشق: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأمن العام في سوريا اعتقل المفتي السابق في البلاد أحمد حسون أثناء سفره من مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء.

باسم الشعب السوري و باسم دماء مئات الآلاف من الشهداء ضحايا القصف والاجرام الأسدي والبراميل المتفجرة ..

نطالب الحكومة السورية بمحاكمة ومحاسبة مفتى البراميل الذي كان يوظف الدين لخدمة أقذر عصابة إجرامية عرفتها البشرية المجرم احمد بدر الدين حسون الذي يتجول في مدينة حلب ولازال يقيم… pic.twitter.com/7Tea1T9cbN — Abdulkareem Laila (@aboferasalhalab) February 17, 2025

وألقى القبض على المفتي السابق بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السورية.

ووردت أنباء اعتقال حسون لدى محاولته مغادرة البلاد، من دون تحديد الوجهة التي كان يعتزم التوجه إليها.

وفي فبراير الماضي، أثار ظهور أحمد حسون المفتي السابق للنظام السوري المخلوع حالة من الغضب والجدل بين السوريين، فقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع تُظهره وهو يتجول بمدينة حلب التي ينحدر منها وكان يقطن فيها.

لتنطلق بعدها دعوات عبر وسائل التواصل تطالب بمحاسبته، وطالب مواطنون بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوها بمشاركته ودعمه “لجرائم الحرب” التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين.

(وكالات)