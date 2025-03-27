سياسة | عربي | سوريا

اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد حسون في مطار دمشق

27 - مارس - 2025

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دمشق: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأمن العام في سوريا اعتقل المفتي السابق في البلاد أحمد حسون أثناء سفره من مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء.

وألقى القبض على المفتي السابق بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السورية.

ووردت أنباء  اعتقال حسون لدى محاولته مغادرة البلاد، من دون تحديد الوجهة التي كان يعتزم التوجه إليها.

وفي فبراير الماضي، أثار ظهور أحمد حسون المفتي السابق للنظام السوري المخلوع حالة من الغضب والجدل بين السوريين، فقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع تُظهره وهو يتجول بمدينة حلب التي ينحدر منها وكان يقطن فيها.

لتنطلق بعدها دعوات عبر وسائل التواصل تطالب بمحاسبته، وطالب مواطنون بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوها بمشاركته ودعمه “لجرائم الحرب” التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين.

(وكالات)

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  1. يقول ابوالسعيد:
    مارس 28, 2025 الساعة 6:48 ص

    كان عليه أن يصمت على الاقل
    لكنه كان بوق 📣 منافق وداعم للنظام السابق

    رد

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