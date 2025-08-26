سياسة | دولي

اعتقال ممثل وكاتب نصوص بريطاني بسبب قميص كتب عليه “الإبادة الجماعية في فلسطين”- (فيديوهات)

26 - أغسطس - 2025

كاتب السيناريو البريطاني بول لافيرتي خلال الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.  في 27 مايو 2023. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن الشرطة البريطانية في إسكتلندا اعتقلت الممثل وكاتب نص فيلم للمخرج المعروف كين لوتش “أنا، دانيال بليك”، بول لافرتي، لارتدائه قميصًا كتب عليه: “الإبادة الجماعية في فلسطين، حان الوقت للعمل” في إشارة إلى منظمة “بالستاين أكشن” المحظورة.

وقد حدث الاعتقال في عاصمة إسكتلندا، إدنبرة، أثناء احتجاجات ضد الدعم البريطاني لإسرائيل في الحرب على غزة.

وأكد حساب على منصة “إكس” يمثل مخرج فيلم “أنا، دانيال بليك” لوتش وشركة إنتاجه “سيسكتين فيلمز” اعتقال لافرتي، يوم الإثنين.

وجاء فيه أن لافرتي: “معتقل حاليًا في محطة شرطة سانت ليوناردز بأدنبرة على افتراض دعمه لفلسطين”.

وفي بيان لشرطة إسكتلندا، قال متحدث باسمها: “في أعقاب احتجاج خارج مركز شرطة سانت ليوناردز، يوم الإثنين 25 آب/أغسطس 2025، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لأنه أبدى دعمًا لمنظمة محظورة. ولا تزال التحقيقات مستمرة”. وتقصد الشرطة بالمنظمة المحظورة “بالستاين أكشن”، وهي جماعة احتجاج مدنية حظرها البرلمان، الشهر الماضي، بعد هجمات تخريبية على قاعدة عسكرية ومنشآت تدعم جهود السلاح إلى إسرائيل.

ويُعد التعبير عن دعم حركة “بالستاين أكشن”، أو الدعوة إلى دعمها جريمة جنائية في بريطانيا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وألقت الشرطة، في 11 آب/أغسطس، القبض على أكثر من 500 شخص، معظمهم فوق سن الخمسين، بزعم دعمهم للحركة أثناء مشاركتهم في احتجاج يطالب الحكومة برفع الحظر. كما أُلقي القبض على عشرات آخرين في احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ووصف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرار بريطانيا، في تموز/يوليو، بحظر الحركة كمنظمة إرهابية بأنه “غير متناسب وغير ضروري”، ودعا إلى إلغاء هذا التصنيف. وقال: “يعرف قانون مكافحة الإرهاب المحلي في بريطانيا الأعمال الإرهابية تعريفًا واسعًا ليشمل إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات”. ولكن، وفقًا للمعايير الدولية، ينبغي أن تقتصر الأعمال الإرهابية على الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، بغرض ترهيب السكان أو إجبار الحكومة على اتخاذ إجراء معين أو عدم اتخاذه. “إنها تستغل خطورة الإرهاب وتأثيره لتوسيع نطاقه إلى ما هو أبعد من تلك الحدود الواضحة، ليشمل المزيد من السلوكيات التي تُعد بالفعل إجرامية بموجب القانون”، كما قال.

ريبيكا أوبراين، بول لافيرتي، كين لوتش بحفل جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون (بافتا) لعام 2024. رويترز

  1. يقول مصري رغم الظروف الصعبة:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 10:33 ص

    هل سيتحول الغرب الى مجموعة من دول الموز ام هناك خط احمر لا يجوز تجاوزه لان اسرائيل هي وكيل الاحتلال الذي رحل عن العرب يعني هي تمثل الغرب لذلك يدافع عنها الغرب مهما فعلت ام هي تفعله بالنيابه عنه و قد قالها مستشار المانيا

  2. يقول خالد رمضان، بيروت:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 11:29 ص

    اعتقال لافيرتي بسبب قميص يحمل رسالة سلمية ضد الاحتلال يوضح بداية مسار واضح لقمع الأصوات المخالفة والتعبير المدني.
    في المقابل، لم تُحظر قانونيًا مجموعات حركة “أوقفوا البترول” رغم قيامها بأعمال تخريبية وهجمات متكررة على المتاحف، ما يكشف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون. يُعاقب الأفراد العاديون على رموز احتجاج سلمية، بينما تُترك قوى أخرى لتواصل نشاطها دون عقاب، مثل حركات اليمين المتطرفة على سبيل المثال. تشكل هذه السياسات رسالة تحذيرية لأي حركة احتجاجية لا تمجد الغرب، وتدل على أن حرية التعبير تصبح مشروطة بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي، خصوصًا في بلد ذو تاريخ استعماري مرير.

  3. يقول ملاحظ:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 12:00 م

    …..هذه هي ديقراطية الغرب المزيفة

  4. يقول salem elkotamy:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 10:19 م

    شرفاء الغرب دائما مضطهدين من حكوماتهم الصهيونية للنخاع سواء من أحزاب اليمين أو اليسار!

