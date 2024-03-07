اعتقال مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن: اعتُقل مهندس معلوماتية صيني الأربعاء، بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل، بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين، حسبما ذكر المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند.

ويواجه لينوي دينغ (38 عاما) المعروف أيضا باسم ليون دينغ، أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية، وفق بيان للوزارة.

ونقل البيان غن غارلاند قوله إن “وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر”.

وأضاف: “نؤكد أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا لصالح شركتين مقرهما الصين. وسنحمي بحزم التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أمريكا لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ”.

وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء ونشرت الأربعاء، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأمريكية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتبارا من أيار/ مايو 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان إن “هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة بجمهورية الصين الشعبية في سرقة الاختراعات الأمريكية”.

وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأمريكية.

(أ ف ب)