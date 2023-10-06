اعتقال وزير فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات في الضفة

نابلس-القدس-أريحا-رام الله/ “القدس العربي”:

أصيب نحو 60 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز السام خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم جنود الاحتلال مئات الشبان المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، وقد تصدى لهم المشيعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة.

وقام مئات الشبان بفرض سيطرتهم على الشارع الرئيس حيث أحرقوا الإطارات ووضعوا المتاريس وألقوا الحجارة على دوريات الجيش الإسرائيلي.

وأدت المواجهات إلى إصابة 60 شابا، بينهم 19 أصيبوا بالرصاص المعدني، ومنهم اثنان بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وهاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث، كما احتجزت سيارة إسعاف فلسطينية وطاقمها عبر ترك الطاقم بالسيارة ومصادرة مفاتيحها.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى الوطني في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

ونقلت مصادر من عائلة الشهيد أنه وفي لحظة هجوم المستوطنين قام بالصعود على سطح منزله من اجل حماية عائلته عبر القاء الحجارة على المستوطنين الذين هجموا على المنزل فيما قام جنود من جيش الاحتلال يقومون بحماية المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي عليه الأمر الذي أدى إلى إصابته بحالة حرجة.

وفي ذات السياق، أغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وجميع مداخل بلدة حوارة الفرعية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ومصور الهيئة مروان الأغبر، في بلدة دير استيا، غرب سلفيت.

وأفاد مدير عام دائرة العمل الشعبي في الهيئة عبد الله أبو رحمة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، والمصور الأغبر أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراضي في منطقة “القعدة” شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة ديراستيا الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأضرموا نيران في إطارات مطاطية على مداخلها.

وهاجم مستعمرون مركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

كما وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها العسكري، في بلدة العوجا شمال أريحا، وأغلقت حاجز الحمراء الذي يفصل بين مدينتي نابلس وأريحا.

وفي القدس أدى 50 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة في آخر احتفالات عيد العرش وسط انطلاق مسيرات وصلوات للمستوطنين في القدس القديم.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت دخول العديد منهم إلى المسجد.

ولليوم السابع على التوالي، تتواصل صلوات ومسيرات المستوطنين في شوارع البلدة القديمة وعلى أبواب الأقصى، في “عيد العرش”.

وقام المستوطنون صباح اليوم الجمعة، بأداء صلاتهم في شارع الواد وأبواب الأقصى من الجهة الخارجية، وهم يحملون “القرابين النباتية”.

وحاول البعض منهم استفزاز المصلين خلال توجههم الى المسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس القديمة وعلى مسار مسيرات المستوطنين.

كما أوقفت القوات الشبان وفحصت هوياتهم خلال سيرهم في شوارع البلدة القديمة.