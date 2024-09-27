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اعتقال 25 متظاهراً أثناء محاولة لمنع نتنياهو من التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- (صور وفيديوهات)

منذ 27 دقيقة

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: اعقلت شرطة نيويورك أكثر من 20 متظاهراً بعد أن عرقلوا الطريق المخطط له لموكب بنيامين نتنياهو قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم  في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي شاركت في تنظيم الاحتجاج، إن شرطة نيويورك اعتقلت 25 شخصا، بينهم الممثل روان بلانشارد، خارج مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن.

وأوضح جاي سابر من منظمة “جيه في بي” “بصفتنا يهودًا من سكان نيويورك، فإننا ندين بشدة هجوم رئيس الوزراء نتنياهو على لبنان والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة “، “سنستمر في رفع أصواتنا المعارضة حتى تتوقف حكومة الولايات المتحدة عن تسليح إسرائيل ويتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية وكرامة كاملة كما يستحقون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت المظاهرة وزيارة نتنياهو لنيويورك في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية هجومها المتواصل على غزة والذي تحاكم إسرائيل بسببه بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب ما ورد، قال منير مروان من حركة الشباب الفلسطينية التي شاركت في تنظيم الاحتجاج: “لم يفعل زعماء العالم شيئا لمنع نتنياهو وإدارته الإبادة الجماعية من قتل أكثر من 15 ألف طفل وعدة أضعاف هذا العدد من البالغين. وبينما يخطط لتصعيد المذبحة، يتعين علينا أن نكون من يوقفه”.

وأدان العديد من زعماء العالم العدوان الإسرائيلي خلال كلماتهم أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء “إن غزة هي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وهي الآن تمتد بشكل خطير إلى لبنان”.

وقال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا ـ التي تقود دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ـ “إننا لن نجلس صامتين ونشاهد الفصل العنصري يرتكب ضد الآخرين”.

وفي قضية منفصلة، ​​قضت محكمة العدل الدولية مؤخرا بأن احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عاما يشكل شكلا غير قانوني من أشكال الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي على الفور.

وأضاف رامافوزا أن “الحل الدائم الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية، دولة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو أن “عندما تموت غزة فإن البشرية كلها سوف تموت”.

وقال “إن أولئك منا الذين لديهم القدرة على الحفاظ على الحياة يتحدثون دون أن ينتبه إليهم أحد. ولهذا السبب لا يستمعون إلينا عندما نصوت لوقف الإبادة الجماعية في غزة. إن الرؤساء الذين يستطيعون تدمير الإنسانية لا يستمعون إلينا”.

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