اعتقال 25 متظاهراً أثناء محاولة لمنع نتنياهو من التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- (صور وفيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: اعقلت شرطة نيويورك أكثر من 20 متظاهراً بعد أن عرقلوا الطريق المخطط له لموكب بنيامين نتنياهو قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي شاركت في تنظيم الاحتجاج، إن شرطة نيويورك اعتقلت 25 شخصا، بينهم الممثل روان بلانشارد، خارج مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن.

NYPD officers are arresting New Yorkers who are shutting down the Israeli delegations’s motorcade route the day they are slated to speak at the United Nations. New Yorkers are loud and clear: war criminals are not welcome in NYC. pic.twitter.com/cNHzqwN45T

وأوضح جاي سابر من منظمة “جيه في بي” “بصفتنا يهودًا من سكان نيويورك، فإننا ندين بشدة هجوم رئيس الوزراء نتنياهو على لبنان والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة “، “سنستمر في رفع أصواتنا المعارضة حتى تتوقف حكومة الولايات المتحدة عن تسليح إسرائيل ويتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية وكرامة كاملة كما يستحقون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت المظاهرة وزيارة نتنياهو لنيويورك في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية هجومها المتواصل على غزة والذي تحاكم إسرائيل بسببه بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب ما ورد، قال منير مروان من حركة الشباب الفلسطينية التي شاركت في تنظيم الاحتجاج: “لم يفعل زعماء العالم شيئا لمنع نتنياهو وإدارته الإبادة الجماعية من قتل أكثر من 15 ألف طفل وعدة أضعاف هذا العدد من البالغين. وبينما يخطط لتصعيد المذبحة، يتعين علينا أن نكون من يوقفه”.

وأدان العديد من زعماء العالم العدوان الإسرائيلي خلال كلماتهم أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء “إن غزة هي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وهي الآن تمتد بشكل خطير إلى لبنان”.

وقال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا ـ التي تقود دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ـ “إننا لن نجلس صامتين ونشاهد الفصل العنصري يرتكب ضد الآخرين”.

🇵🇸🇭🇳"I also raise my voice demanding the end of this genocide!"

Honduran President Xiomara Castro has called for an end to the genocide in Gaza, an end to the attacks on Lebanon, and an end to the blockade against Cuba and sanctions against Nicaragua and Venezuela.

Global… pic.twitter.com/JkbVIoJzVF

— Peoples Dispatch (@peoplesdispatch) September 25, 2024