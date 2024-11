اعتقال 4 من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين على إلقاء هيلاري كلينتون خطابا بجامعة كوينز في بلفاست- (فيديو)

لندن: اعتقلت السلطات الأيرلندية أربعة رجال اليوم الخميس خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين خارج قاعة كانت تلقي فيها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خطابا في جامعة كوينز في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.

Lasair Dhearg activists attended a protest today at Queen's University in Belfast to protest against the visit of Hillary Clinton.

PSNI thugs assaulted and arrested peaceful students protesting Hillary Clinton speaking at Queens University. Other protestors are currently heading down to Musgrave's police station where they're being held.

Come down and support peaceful protesters!

