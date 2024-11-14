اعتقال 4 من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين على إلقاء هيلاري كلينتون خطابا بجامعة كوينز في بلفاست- (فيديو)

لندن: اعتقلت السلطات الأيرلندية أربعة رجال اليوم الخميس خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين خارج قاعة كانت تلقي فيها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خطابا في جامعة كوينز في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.

Lasair Dhearg activists attended a protest today at Queen’s University in Belfast to protest against the visit of Hillary Clinton. (1/3) pic.twitter.com/rnCVprrhN5 — Lasair Dhearg (@LasairDhearg) November 14, 2024

PSNI thugs assaulted and arrested peaceful students protesting Hillary Clinton speaking at Queens University. Other protestors are currently heading down to Musgrave's police station where they're being held. Come down and support peaceful protesters! pic.twitter.com/BhO4dufkhU — CYM Belfast (@CYMBelfast) November 14, 2024

وكانت كلينتون التي تشغل منصبا شرفيا إلى حد كبير كمستشارة في الجامعة الواقعة في بلفاست، تتحدث في اليوم الأخير من قمة الابتكار العالمية 2024. وقالت الجامعة إن التجمع تضمن قادة سياسيين وتجاريين وأكاديميين ناقشوا الإندماج الاقتصادي والاستدامة العالمية.

وحمل المتظاهرون الذين كانوا يحملون أعلام فلسطين رسما لكلينتون على ورق مقوى ويداها ملطختان بالدماء وهتفوا “العار”. وأظهرت لقطات فيديو المتظاهرين وهم يوجهون الفاظا تنم عن الغضب إلى الشرطة ويتشاجرون معها خارج القاعة التي كانت كلينتون تتحدث فيها.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة رجال بتهم الإخلال بالنظام العام.

وقالت جامعة كوينز في بيان إنها تحترم الاحتجاج السلمي لكنها تدين سلوك عدد قليل من المتظاهرين.

وأضافت في البيان: “لقد قادت جامعة كوينز الطريق في الرد على الصراع المستمر في الشرق الأوسط من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتوفير المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين وسياسات سحب الاستثمارات”.

وقالت كلينتون إن بلفاست “تعيد اكتشاف نفسها” بعد عقود من الصراع، وأشارت إلى الاحتفال في العام الماضي بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة في عام 1998 التي جلبت السلام إلى حد كبير إلى أيرلندا الشمالية.

(أ ب)