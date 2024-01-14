 اعتقال 40 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم 15 من عمال قطاع غزة

رام الله: قالت مؤسستان فلسطينيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت، الليلة الماضية، 25 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية، من بينهم شقيقتا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية ببيروت، في مطلع الشهر الجاري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إنه جرى أيضاً اعتقال “15 مواطناً من عمال غزة في بلدة بديا بمحافظة سلفيت” بالضفة الغربية، وهم من العمال الذين كانوا في إسرائيل قبل الهجوم الذي شنته “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

الاحتلال يعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/TvhNQiP6Tb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

وأوضح نادي الأسير أنه جرى اعتقال دلال العاروري (53 عاماً) من منزلها في بلدة عارورة شمال رام الله، وشقيقتها فاطمة (48 عاماً) من منزلها في مدينة البيرة.

⭕️- قوات الاحتلال تعتقل دلال وفاطمة العاروري شقيقتي القيادي بحماس الشهيد #صالح_العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال #رام_الله pic.twitter.com/DLgUZ7KHkL — عربي بوست (@arabic_post) January 14, 2024

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية بعد حول اعتقال الشقيقتين دلال وفاطمة العاروري.

عاجل| تغطية صحفية: قـوات الاحــتلال تقتحم بلدة عارورة شمال رام الله. pic.twitter.com/V7RF7NuifR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2024

وجاء في البيان المشترك عن الاعتقالات الجديدة: “ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5875… هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

تغطية صحفية: قـوات الاحــتلال تقتحم بلدة بديا غرب سلفيت. pic.twitter.com/CTWyehdvFG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

(رويترز)