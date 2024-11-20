اعتقال 44 شخصاً إثر احتجاجات في الكونغرس على تواطؤ الولايات المتحدة في غزة-(فيديوهات) 

واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت تقارير أن 44 شخصا على الأقل اعتقلوا في مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء، للاحتجاج على تواطؤ الحكومة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتصويت على مشاريع قوانين مهمة هذا الأسبوع.

وقالت منصة “زيتيو” إن المتظاهرين الذين نزلوا إلى مبنى مكتب مجلس الشيوخ “فيليب أ. هارت” هم “أعضاء في جماعات دينية وأمهات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومعلمين وطلاب وقدامى المحاربين”.

وارتدى المشاركون قمصانًا حمراء ولافتات مفتوحة – أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة انتزعتها – تحث الكونغرس على تمويل العمل المناخي والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والوظائف، “وليس الإبادة الجماعية”، إضافة إلى رسائل تدفع المشرعين إلى “التوقف عن تسليح إسرائيل”، وتخبرهم أنه “حان وقت العمل”.

وذكرت المنصة أن المحتجين طالبوا أعضاء مجلس الشيوخ بدعم قرارات الرفض المشتركة التي قدمها السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في سبتمبر/أيلول الماضي، ويخطط لطرحها على المجلس للتصويت عليها يوم الأربعاء.

ومن شأن هذه المبادرة أن تمنع بيع قذائف الدبابات الأمريكية، ومجموعات القنابل، وغيرها من الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تواجه قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، بسبب الهجوم على غزة الذي أسفر عن استشهاد 43972 فلسطينياً على الأقل.

Scenes from Washington DC, as protestors donning shirts that read “Fund Housing, Not Genocide” & “Fund Climate, Not Genocide” are arrested, as they demand their government stop sending weapons to a state accused of war crimes. https://t.co/ScPtO8XiGX pic.twitter.com/4W0VrgnFvq — Prem Thakker (@prem_thakker) November 19, 2024

وحتى الآن، أبدى ستة أعضاء آخرين فقط من المجلس ــ السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، وجيف ميركلي (ديمقراطي من أوريغون)، وبريان شاتز (ديمقراطي من هاواي)، وكريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، وإليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس)، وبيتر ويلش (ديمقراطي من فيرمونت) ــ دعمهم للقرارات، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وحتى لو تم تمرير مشاريع القوانين هذه في مجلس الشيوخ، فإنها ستحتاج إلى المرور عبر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون للوصول إلى مكتب الرئيس جو بايدن، وإذا استخدم الديمقراطيون حق النقض ضدها، فإن إبطالها يتطلب دعم الثلثين في كلا المجلسين.

ونقلت مراسلة شبكة إيه بي سي نيوز بياتريس بيترسون عن شرطة الكابيتول قولها يوم الثلاثاء إن “جميع الأفراد الـ44 الذين تم اعتقالهم وجهت إليهم تهم التجمهر والعرقلة والإزعاج. كما وجهت إلى اثنين منهم تهمة الاعتداء على ضابط شرطة”.

🚨🚨 BREAKING FROM THE US SENATE 🚨🚨 Dozens of activists and organizers are flooding the Capitol with demands to #StopArmingIsrael & fund our futures instead! TAKE ACTION: https://t.co/JT3986H2Du pic.twitter.com/rTCuex0vZu — USCPR #StopArmingIsrael (@USCPR_) November 19, 2024

في هذه الأثناء، تم القبض في ولاية ألينوي على 13 عضوًا من فرع شيكاغو لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) بسبب إغلاق مركز الأعمال والتحليلات التابع لشركة كاتربيلر عن طريق حجب السلالم المتحركة والمصاعد.

وقالت منظمة جيه في بي شيكاغو في بيان لها: “تصنع شركة كاتربيلر جرافات مدرعة من طراز دي 9 يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حملة الإبادة الجماعية في غزة، وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا الاحتجاج في لحظة تاريخية: حيث من المقرر أن يصوت الكونغرس هذا الأسبوع على تشريع يمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية“.

ودعا المتظاهرون في شيكاغو السيناتورة تامي داكوورث (ديمقراطية من إلينوي) إلى دعم قرارات ساندرز.

ويحظى التصويت الآخر الذي سيجريه الكونغرس باهتمام نشطاء مكافحة الإبادة الجماعية هو مشروع القانون رقم 9495، والذي من شأنه أن يخوّل وزير الخزانة صلاحية تجريد المنظمات من وضعها غير الربحي من خلال تصنيفها على أنها داعمة للإرهاب دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ويحاول الجمهوريون إحياء مشروع القانون بعد فشله في اجتياز مجلس النواب من خلال إجراء سريع الأسبوع الماضي، على الرغم من الدعم الحزبي .

ووصفت الذراع الوطنية لـ JVP مشروع القانون رقم 9495 بأنه “خطير وغير دستوري”، وحذرت من أنه “سيمنح إدارة ترامب القادمة السلطة لإغلاق المنظمات غير الربحية التي لا تحبها من جانب واحد”.