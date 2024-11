اعتقال 44 شخصاً إثر احتجاجات في الكونغرس على تواطؤ الولايات المتحدة في غزة-(فيديوهات) 

واشنطن- “القدس العربي”: ذكرت تقارير أن 44 شخصا على الأقل اعتقلوا في مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء، للاحتجاج على تواطؤ الحكومة في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتصويت على مشاريع قوانين مهمة هذا الأسبوع.

وقالت منصة “زيتيو” إن المتظاهرين الذين نزلوا إلى مبنى مكتب مجلس الشيوخ “فيليب أ. هارت” هم “أعضاء في جماعات دينية وأمهات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومعلمين وطلاب وقدامى المحاربين”.

وارتدى المشاركون قمصانًا حمراء ولافتات مفتوحة – أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة انتزعتها – تحث الكونغرس على تمويل العمل المناخي والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والوظائف، “وليس الإبادة الجماعية”، إضافة إلى رسائل تدفع المشرعين إلى “التوقف عن تسليح إسرائيل”، وتخبرهم أنه “حان وقت العمل”.

وذكرت المنصة أن المحتجين طالبوا أعضاء مجلس الشيوخ بدعم قرارات الرفض المشتركة التي قدمها السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في سبتمبر/أيلول الماضي، ويخطط لطرحها على المجلس للتصويت عليها يوم الأربعاء.

ومن شأن هذه المبادرة أن تمنع بيع قذائف الدبابات الأمريكية، ومجموعات القنابل، وغيرها من الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تواجه قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، بسبب الهجوم على غزة الذي أسفر عن استشهاد 43972 فلسطينياً على الأقل.

Scenes from Washington DC, as protestors donning shirts that read “Fund Housing, Not Genocide” & “Fund Climate, Not Genocide” are arrested, as they demand their government stop sending weapons to a state accused of war crimes. https://t.co/ScPtO8XiGX pic.twitter.com/4W0VrgnFvq

— Prem Thakker (@prem_thakker) November 19, 2024