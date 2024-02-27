سياسة | دولي | الولايات المتحدة

اعتقال 50 متظاهراً أثناء محاولة لتعطيل تسجيل ظهور بايدن في برنامج تلفزيوني احتجاجاً على حرب غزة- (فيديوهات)

27 - فبراير - 2024

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: استمرت الموجة التاريخية من الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة  ضد التواطؤ الأمريكي الرسمي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

واعتقلت شرطة مدينة نيويورك، الإثنين، 50 متظاهراً على الأقل شاركوا في محاولة لتعطيل تسجيل ظهور الرئيس جو بايدن في برنامج تلفزيوني شهير يبث في وقت متأخر من الليل، حسبما أفاد موقع “كومن دريمز”.

وقاد الاحتجاج أعضاء من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”  وهم يرتدون قمصاناً كتب عليها ” ليس باسمنا” في مقر شبكة “إن بي سي” في مدينة نيويورك.

وردد المتظاهرون شعارات ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة داخل 30 مركز روكفلر في وسط مانهاتن، حيث كان بايدن يسجل مقابلة مع المضيف الذي يحمل نفس الاسم لبرنامج “Late Night Show With Seth Meyers”.

وهتف المتظاهرون “بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء، أنت تمول الإبادة الجماعية”. وناشدت اللافتات الرئيس “وقف تسليح الإبادة الجماعية” والضغط من أجل “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة ، حيث استشهد أو جُرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، وتم تهجير حوالي 90% من السكان قسراً منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على غزة.

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام في نيويورك” إن “السياسة الخارجية القاتلة للرئيس بايدن ساهمت في تسريع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”، وانتقدت، أيضًا، الإدارة الأمريكية لتجاهلها الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن إسرائيل ترتكب “بشكل معقول” إبادة جماعية، وعلقت التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واستخدام حق النقض ضد ثلاثة قرارات للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأضافت المجموعة: “يتعين على الرئيس أن يبدأ في الرد على الشعب الأمريكي، وليس على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقصف سكان غزة بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تدمير 70٪ من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه”.

والثلاثاء، قام بايدن ومضيف البرنامج مايزر بزيارة محل الآيس كريم Van Leeuwen الموجود في الموقع، حيث طلب الرئيس شريحة نعناع في مخروط سكر. وأثناء وجوده هناك، سأل أحد المراسلين متى سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

ورد بايدن قائلا: “أخبرني مستشار الأمن القومي أننا قريبون، إننا قريبون، ولم يتم الأمر بعد”.“آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الإثنين المقبل“.

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    فبراير 27, 2024 الساعة 4:26 م

    نعم الإنسان الذي لا ولن ينتسي من تاريخ العالم Aaron Bushnil
    بعملك الشجاع الذي به أردت أن تدين ةالهمجيه والعنصرية والنفاق السياسية الوحشي ةالذي لا ولن يعطي للانسانيه أي اهميه مقابل مصالحه الماديه
    نعم الانسانيه والتي انطلقنا منها ومليون لا لا لا للاستعمار لصهيوامريكانبيريطنوفرنسالماني الذي يقوم علي مبداء اخدمني وأنا سيدك…زمن العبوديه والاستعباد لقد انتهي…ونحن الآن نعمل بمبدأ بحسن اخلاقك أقف بجانبك في السراء و الضراء…
    بعملك التضحيه هذه هزيت كل الأنظمة العالميه عامه والعربيه خاصه بارشادهم إلي الصواب
    نعزي كل من له طرف بهذا نبراس الانسانيه في هذا العصر

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 7:08 م

    ههه فأين هي ديمقراطية العم سام يا معشر اللئام المنافقين من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 🇵🇸🤕☝️🔥

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