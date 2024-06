اعتقال 50 متظاهراً أثناء محاولة لتعطيل تسجيل ظهور بايدن في برنامج تلفزيوني احتجاجاً على حرب غزة- (فيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: استمرت الموجة التاريخية من الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة ضد التواطؤ الأمريكي الرسمي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

واعتقلت شرطة مدينة نيويورك، الإثنين، 50 متظاهراً على الأقل شاركوا في محاولة لتعطيل تسجيل ظهور الرئيس جو بايدن في برنامج تلفزيوني شهير يبث في وقت متأخر من الليل، حسبما أفاد موقع “كومن دريمز”.

وقاد الاحتجاج أعضاء من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” وهم يرتدون قمصاناً كتب عليها ” ليس باسمنا” في مقر شبكة “إن بي سي” في مدينة نيويورك.

وردد المتظاهرون شعارات ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة داخل 30 مركز روكفلر في وسط مانهاتن، حيث كان بايدن يسجل مقابلة مع المضيف الذي يحمل نفس الاسم لبرنامج “Late Night Show With Seth Meyers”.

JUST NOW: Hundreds of Jews and allies just took over NBC’s famed 30 Rockefeller Center headquarters in NYC to disrupt @POTUS appearance on @LateNightSeth and make it clear that supporters of genocide are not welcome in our city. 50 protesters were arrested. 🧵 pic.twitter.com/z0bTC7VtcE

وهتف المتظاهرون “بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء، أنت تمول الإبادة الجماعية”. وناشدت اللافتات الرئيس “وقف تسليح الإبادة الجماعية” والضغط من أجل “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة ، حيث استشهد أو جُرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، وتم تهجير حوالي 90% من السكان قسراً منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على غزة.

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام في نيويورك” إن “السياسة الخارجية القاتلة للرئيس بايدن ساهمت في تسريع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”، وانتقدت، أيضًا، الإدارة الأمريكية لتجاهلها الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن إسرائيل ترتكب “بشكل معقول” إبادة جماعية، وعلقت التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واستخدام حق النقض ضد ثلاثة قرارات للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأضافت المجموعة: “يتعين على الرئيس أن يبدأ في الرد على الشعب الأمريكي، وليس على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقصف سكان غزة بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تدمير 70٪ من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه”.

Biden gets ice cream with Seth Meyers .

Ceasefire: “My national security adviser tells me that we’re close, we’re close, it’s not done yet. And my hope is that by next Monday."

Border: "I've been planning to go Thursday. What I didn't know is my good friend apparently is going" pic.twitter.com/Lwde3FB6yk

— Howard Mortman (@HowardMortman) February 26, 2024