اعتقال 65 شخصا في نيويورك خلال احتجاجات داعمة للمهاجرين- (صور)

نيويورك: اعتقلت السلطات الأمريكية مساء الثلاثاء، 65 شخصا بولاية نيويورك، أثناء احتجاجات داعمة للمهاجرين غير النظاميين الذين تحتجزهم إدارة الهجرة والجمارك.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” فإن المعتقلين يواجهون تهمة “الإخلال بالنظام العام”، وإن أعدادهم تتزايد.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة فولي بحي مانهاتن احتجاجا على عمليات الترحيل التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في الولاية والبلاد.

ودعا المتظاهرون إلى حل إدارة الهجرة والجمارك وإخراجها من نيويورك، وأكدوا على “وجوب تدمير هذا النظام العنصري”.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ألقوا زجاجات مياه على الشرطة، فيما استخدمت الأخيرة غازات مسيلة للدموع لتفريقهم.

وتزامنت احتجاجات نيويورك مع مظاهرات مماثلة في مدن كبرى مثل سان فرانسيسكو وسياتل وشيكاغو.

ولليوم الرابع تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بينما وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها “تمرد ضد الولايات المتحدة”.

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.

(الأناضول)