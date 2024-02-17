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 اعتقال 7060 فلسطينيا من الضفة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة

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رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيتان ، اليوم السبت،  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 7060  فلسطينيا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

وأضافت الهيئة ونادي الأسير ، في بيان صحافي اليوم  أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، أن “حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا”. 

وأشارت إلى أن “عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات”.

( وكالات)



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  1. يقول qoraish:
    فبراير 17, 2024 الساعة 2:03 م

    ولا يوجد أي بلد يدين أو يستنكر الأعمال القاسية وغير القانونية التي يقوم بها المجرمين الصهاينة.
    آلاف الأسرى الفلسطينيين؟
    لماذا هذا الإفلات من العقاب تجاه الصهاينة؟

    رد

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