اعتقال 75 متظاهراً بعد إغلاق الطريق السريع 110 في لوس أنجلوس للمطالبة بوقف الحرب على غزة- (صور وفيديوهات)

لوس أنجلوس- “القدس العربي”: قام العشرات من المتظاهرين بإغلاق جميع حركة المرور على الطريق السريع 110 المتجه جنوبًا في وسط مدينة لوس أنجلوس لأكثر من ساعة صباح الأربعاء، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور لأميال وإثارة بعض المواجهات.

وبدأت الاحتجاجات بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل على الطريق السريع 110 المتجه جنوبًا.

وذكرت قناة “كي إن إكس نيوز” من مكان الاحتجاج أن المتظاهرين خرجوا من السيارات على الطريق السريع، وساروا عبر جميع المسارب، وهم يهتفون في البداية “أغلقوه” ثم ربطوا أذرعهم وجلسوا في طابور عبر الطريق السريع، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بالكامل. وفي وقت لاحق، نصبت المجموعة شمعدانًا كبيرًا على الطريق السريع بينما كانت تهتف بشعارات مثل “وقف إطلاق النار الآن”.

ومع إغلاق حركة المرور بالكامل، نزل العديد من سائقي السيارات المحبطين من سياراتهم أو دراجاتهم النارية وواجهوا جسديًا بعض المتظاهرين. وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عدة مشاجرات تدافع، وشجارًا واحدًا على الأقل تم فيه إلقاء شخص على غطاء محرك السيارة.

وتدخل ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بسرعة وحاولوا استعادة النظام. ومع ذلك، يبدو أن اثنين على الأقل من راكبي الدراجات النارية شقوا طريقهم عبر خط الاحتجاج واتجهوا جنوبًا.

وأعلنت إدارة دوريات الطرق السريعة أن التجمع غير قانوني على الطريق السريع 110 قبل الساعة 10 صباحًا بوقت قصير، وبدأ الضباط باستخدام الأربطة المضغوطة في اعتقال المتظاهرين ومرافقتهم إلى سيارات الدورية المنتظرة. وأظهرت لقطات مروحية من قناة “إي بي سي نيوز” الضباط وهم ينتشرون على الطريق السريع لإجراء الاعتقالات.

ولم يبدو أن أياً من المتظاهرين يقاوم الاعتقال بأي شكل من الأشكال، وكانوا جميعًا رهن الاحتجاز بحلول الساعة 10:20 صباحًا تقريبًا.

ويمكن، أيضاً، رؤية ضباط دوريات الطرق السريعة وهم يحتجزون الأشخاص وسط بعض المركبات المتوقفة، ويبدو، أيضًا، أن ضباط الدوريات كانوا يعملون على إزالة بعض المركبات – التي ربما يستخدمها المتظاهرون – من الطريق السريع في مقدمة خط المركبات المتوقفة.

ويبدو أيضًا أن ضباط الدوريات كانوا يعملون على إزالة بعض المركبات – التي ربما يستخدمها المتظاهرون – من الطريق السريع في مقدمة خط المركبات المتوقفة.

وقال مسؤولو دوريات الطرق السريعة للصحافيين في مكان الحادث إنه تم احتجاز 75 شخصاً في المجمل.

وبعد الساعة 10:30 صباحًا بقليل، أعادت شرطة الدوريات فتح ثلاثة ممرات مرورية متجهة جنوبًا، وبدأت المركبات تتحرك ببطء مرة أخرى.

وأعلنت مجموعة تدعى IfNotNow Los Angeles ( (إف نوت ناو/ “إن لم يكن الآن”) عن خطط لتنظيم احتجاج في وسط المدينة صباح الأربعاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، على الرغم من أن المنظمة لم تشر إلى أنها تعتزم إغلاق الطريق السريع.

وذكرت المجموعة أن الاحتجاج تم تنظيمه “لمطالبة جميع المسؤولين المنتخبين لدينا بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة”.

وقالت المجموعة: “سنواصل الاحتجاج حتى يتوقف القتل والتهجير الجماعي، ويعود جميع الرهائن إلى منازلهم، ويتم ضمان السلامة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني”.