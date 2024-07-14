سياسة | عربي | فلسطين

اعتقال 9655 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة

14 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

رام الله: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير اليوم الأحد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9655  فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء الحرب  على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأشار  البيان إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس”.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 11:21 ص

    في غياب تام لحكومة عباس يا ناس تعربد عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو في الضفة الغربية يا عينيا هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀🔥🐒

    رد

أخبار ذات صلة

حرائق ضخمة تلتهم جبال القدس.. إسرائيل تطلب مساعدة دولية وبن غفير يتهم الفلسطينيين- (صور وفيديو)
30 - أبريل - 2025
هآرتس.. إسرائيل في استقلالها الـ 77: مجتمع يتمزق داخلياً ولا ثقة في الحكومة
30 - أبريل - 2025
صحيفة عبرية: أغلب الإسرائيليين خائفون على مستقبلهم.. “أين سنربي أولادنا؟”
30 - أبريل - 2025
أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يدرس إلغاء منصب المنسق الأمني في الضفة الغربية وغزة
30 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية