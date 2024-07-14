اعتقال 9655 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة

رام الله: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير اليوم الأحد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9655 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأشار البيان إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس”.

( د ب أ )