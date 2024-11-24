اغتصاب شابة فرنسية في الدار البيضاء و”كسر أضلع” خطيبها المغربي ينتهي بأبناء أثرياء في الحبس الاحتياطي- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:

أفادت مصادر محلية أنه جرى تمديد الاعتقال الاحتياطي لثلاثة شبان يتحدرون من أسر ثرية، تتم متابعتهم بتهمة اغتصاب محامية فرنسية بمدينة الدار البيضاء، وتعريض خطيبها للتعنيف.

وقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، السبت، أربعة متهمين أمام الوكيل العام للملك (النائب العام)، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بعد أن جرى استنطاقهم، حيث تقرر وضع ثلاثة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع المتهم الرابع في حالة سراح.

القضية تمددت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول معطيات وتفاصيل حولها، كما أن نسب المتهمين وكونهم أبناء رجال أعمال معروفين في المغرب زاد من جرعة اهتمام الرأي العام المحلي، ناهيك عن كون خطيب المحامية الفرنسية التي يشتبه في تعرضها للاغتصاب، هو أحد كوادر إحدى الهيئات المهنية الكبرى الخاصة برجال الأعمال.

جلسة الاستماع التمهيدية انتهت بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي، وبدأت معها تفاصيل القضية تروج في المواقع الإخبارية ومعها منصات التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى ما نشرته أسبوعية “جون أفريك” عن سهرة صاخبة لأبناء أثرياء تخللتها “جريمة استعمال المخدرات والاغتصاب والاحتجاز والتعنيف”، في إشارة إلى تعرض خطيب المحامية الفرنسية لكسر على مستوى أضلاعه.

🔴 علم Le360 أن ثلاثة شبان، من عائلات ذات صيت واسع في عالم المال والأعمال، قد تم توقيفهم، يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، بالدار البيضاء، وذلك على إثر شكوى تقدم بها شاب اتهمهم فيها باغتصاب شريكته فرنسية الجنسية.https://t.co/Y0FkNy70a6 pic.twitter.com/zIPUxHd2fe — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) November 20, 2024

وكانت الأسبوعية الفرنسية المذكورة خصصت مقالا مفصلا لوقائع القضية التي تتمثل في اتهام أبناء أثرياء مغاربة باغتصاب مواطنة فرنسية باستعمال مخدر، ليشكل الجنس والمخدرات مكونات أساسية لقضية مثيرة جدا ومشتعلة بالنسبة لعائلات المتهمين، خاصة أن التهم هي الاغتصاب والعنف واستخدام مواد ممنوعة.

وأفادت “جون أفريك” بأن إحدى الشكايات جرى تقديمها في فرنسا من طرف الشابة الفرنسية، إلى جانب شكاية أخرى تقدمت بها في المغرب، ومعها شكاية تتعلق بالضرب والجرح تعود لخطيبها.

القصة بدأت عندما أحضر “كادر” في اتحاد المقاولات المغربية خطيبته لحفل باذخ في إحدى الفيلات الموجودة في منطقة “عين الدياب” في العاصمة الاقتصادية، التي توجد فيها بنايات راقية بالإضافة إلى المقاهي والملاهي والمحال الفارهة.

الحفلة كانت من تنظيم مؤثر وأحد رواد الأعمال في مجال اللياقة البدنية، وحضرها ما يقارب 100 شخص، لكن القصة انتهت بمأساة، حيث بدأت أولى خيوط الكابوس تنسل عندما شعرت الخطيبة الفرنسية “بالإهانة في كرامتها” بعد أن وجدت خطيبها منشغلًا بإحدى صديقاته السابقات، حيث تعمدت إثارة انتباهه بمشاركة شبان آخرين، وتحول السيناريو إلى شجار عنيف بعد أن وجدها برفقة هؤلاء في غرفة.

وتوضح مصادر أن الشابة الفرنسية صرحت بأنها تعرضت للاغتصاب تحت تأثير مخدر، وهذا الادعاء تدعمه نتائج الفحوص الطبية التي أجريت عند عودتها إلى فرنسا، حيث قدمت هذه النتائج خلال جلسة الاستماع أمام الأمن المغربي. من جهته، أدلى الخطيب بتصريح يؤكد فيه أنه أراد الاطمئنان على خطيبته بعد أن أحست بالتعب وصعدت إلى الطابق العلوي لترتاح، لكنه منع من ذلك بل وتعرض للضرب ونتج عن ذلك كسر ضلعين.