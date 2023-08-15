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اغتيال أحد المحققين في جريمة قتل الموظف الأممي مؤيد الحميدي بتعز اليمنية

منذ 14 دقيقة

الموظف الأممي مؤيد حميدي- (تويتر)

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صنعاء- “القدس العربي”: أكدت مصادر يمنية محلية وأمنية متطابقة، اليوم الثلاثاء، اغتيال ضابط رفيع في جهاز الأمن السياسي (استخبارات) برصاص مسلحين مجهولين في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، لاذوا بالفرار.

وأوضحت ذات المصادر أن الضابط عدنان المحيا، هو أحد المحققين المسؤولين في جريمة اغتيال الموظف الأممي مؤيد الحميدي، الذي قُتل في مدينة التربة بتعز في يوليو/تموز الماضي.

وأرجعت المصادر اغتيال الضابط إلى تحقيقه في قضية الحميدي، مشيرة إلى تلقيه تهديدات بالتصفية قبل يومين في حال لم يتخل هو فريقه عن محاصرة أحد المنازل ضمن مهام اللجنة الأمنية.

وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز أعلنت ضبط منفذي جريمة اغتيال الموظف الأممي، الذي كان يعمل منسقا لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعددهم أكثر من عشرين شخصا.

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